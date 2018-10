Plan detaliu. Despre dependențele de comportament - mărturia unui fost dependent de pornografie

În România sunt aproximativ 100.000 de oameni care au probleme cu diferite droguri, alți 800.000 care beau alcool în fiecare zi și cinci milioane care nu se pot lăsa de țigări. Dar câți români se luptă cu ceea ce specialiștii numesc dependențe de comportament, nu de substanțe, nimeni nu știe. Pentru că oamenii fie nu își dau seama că au o problemă, fie le este prea rușine să recunoască.

Bogdan Drăgună, fost dependent de pornografie: Pentru mine, totul a început cu o dependență foarte puțin discutată, să zic așa. Și anume, cea de pornografie. Undeva pe la vreo 13-14 ani, cred că am intrat prima oară în contact cu pronografia. Și habar nu aveam bineînțeles, la vremea respectivă, că asta poate să aducă efecte negative, mai ales dacă începi să vizionezi din ce în ce mai mult. Adică, începi cu o educație sexuală foarte proastă și sfârșesti cu o imagine de sine foarte, foarte proastă. Foarte puțini oameni, chiar și specialiști, cunosc faptul că pornografia, alături și de alte comportamnete, pot să provoace dependență. Se joacă cu chimia creierului. Se joacă cu niște substanțe foarte, foarte puternice, în creier. Și dependența asta pe care o provoacă, îți schimbă viața ta complet. Pentru că se joacă cu sistemul ăla de motivare al nostru, cu impulsurile alea, cu drive-ul ăla al nostru, de a face lucruri sănătoase în viață. În adolescență au fost doar asa, să zic, impresii ale mele că ar fi bine să renunț. Și am încercat, dar nu am luat-o niciodată în serios. În schimb, la 22 de ani, a fost prima oară când, în anumite circumstanțe, am ajuns, să zic așa, cam la fundul sacului. Când deja totul escaladase și doar de la treaba asta cu pornografie și către consum de droguri, prostituate, așa cum am zis, alcool, antidepresive. Și stricare foarte tare starea mea emoțională. Intrasem într-o depresie foarte puternică și atunci am vrut să mă omor.

Abia atunci, la 22 de ani, după mai bine de opt ani de chin, Bogdan și-a dat seama că este dependent. Și a inceput să caute soluții, altele decât doar a-ți propune să nu te mai uiți la filme deocheate, care oricum nu funcționează.

Bogdan Drăgună, fost dependent de pornografie: Ce sens are să numești rezultat abstinența, atât timp cât viața ta în continuare doare? Ceea ce numești rezultat de fapt, pe termen lung, e să rezolvi durerile alea. Le identifici și le rezolvi. Și unele dintre ele s-ar putea să dureze foarte mult. De exemplu, a durat ceva timp pentru mine până când am invățat să relaționez frumos, să-mi găsesc o relație, să mă însor, să mă căsătoresc cu o femeie frumoasă și să mă simt bine, să mă simt fericit. A durat ceva timp.

Emisiunea Plan Detaliu poate fi urmărită în fiecare duminică, de la ora 20:30, pe Digi24.

Etichete:

,

,

,