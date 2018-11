Plan detaliu. Reguli noi pentru companiile mari din România

Reguli noi pentru companiile mari din România. Începand de anul acesta trebuie să dea seama pentru impactul pe care îl au asupra mediului, pentru modul în care îşi tratează angajaţii şi măsurile pe care le iau sau nu pentru combaterea corupţiei în interiorul firmei. Scopul ar fi să nu mai ajungem la cazuri precum Colectiv sau Hexi Pharma, când am văzut că lipsa de responsabilitate, în lanţ, poate duce chiar la moarte. Mai multe despre cum ne afectează pe noi această nouă lege şi ce au înţeles corporaţiile din ea, aflaţi duminică, de la 20:30, din emisiunea Plan detaliu.

Pentru prima data, marile companii sunt obligate sa trimita la Finante si altceva decat bilantul contabil: un raport de sustenabilitate.

Adrian Volintiru, director general Romgaz: Bineinteles ca s-a depus acest raport. Mai mult decat depunerea unui raport, pe noi ne intereseaza sustinerea activitatii de CSR in sine. Deci cred ca asta e lucrul cel mai important. Si aici v-as da niste exemple, cifre: in 2015, 2016, 2017 Romgaz a sustinut programe de Corporate social responsability cu aproape 29 de milioane de lei, dintre care as sublinia in domeniul medical si sanatate cu peste 13 milioane, educatie/invatamant, social si sport cu aproape 12 milioane si alte actiuni si activitati 3 milioane 600 de mii de lei.

Dragoş Tuţă, iniţiator Ambasada Sustenabilităţii în România: Definirea termenului de companie responsabila, definitia, este inteleasa gresit. Si aici este zona de confuzie. Companiile din Romania si managerii considera si afirma public ca ... consuc o companie responsabila atunci cand investesc in sponsorizari. Da, dar sponsorizarea este un act de darnicie, nu de responsabilitate. Dau un exemplu simplu: daca avem o zona industriala, o companie, o fabrica, care are multe activitati industriale, de obicei apare si un impact destul d emare asupra mediului. Ganditi-va ca un manager poate sa aleaga intre a-si folosi bugetul pe care il are la dispozitie in a oferi sponsorizari unor ONG-uri bune, eficiente, care, spre exemplu, planteaza copaci. da? sau fac curatenie in diferite zone unde exista gunoaie, versus a investi intr-o noua tehnologie, la el in fabrica, care sa reduca semnificativ nivelul de poluare al fabricii pe care o conduce. A fi responsabil presupune sa te uiti prima data la ceea ce faci tu si abia apoi la ceea ce fac altii. A fi darnic presupune, in principiu, a le oferi celorlalti din jur.



