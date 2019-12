Salariu + pensie | Orban explică la ce categorii ar putea să crească, la cerere, vârsta de pensionare: Dar deschizi Cutia Pandorei

Cadrele didactice ieșite la pensie, dar care încă profesează vor fi nevoite să aleagă între pensie și salariu. Premierul Ludovic Orban vede veniturile profesorilor egale cu cele ale magistraților. Șeful Guvernului susține că și în învățământ ar trebui interzis cumulul de pensii și salarii, asta deși veniturile cadrelor didactice sunt mult mai mici decât cele ale magistraților.

Ludovic Orban spune că poate ar fi necesar să se mărească vârsta de pensionare de la 65 la 70 de ani, iar profesorii să decidă dacă vor sau nu să iasă la pensie. Ca o optiune, una care poate fi aplicata si profesorilor si medicilor. Premierul a adăugat că în cazul în care se vor face excepții, se deschide cutia Pandorei și automat vor fi și alți bugetari care vor solicita acest lucru.

Reporter: Pensiile profesorilor sunt foarte mici în comparație cu ale magistraților...

Ludovic Orban, prim-ministrul României: Aici, știți cum e, în momentul în care faci excepții, deschizi poarta la solicitări pentru excepții care să fie făcute pentru orice categorie. Ne gândim. Creezi o excepție, deschizi Cutia Pandorei pentru că se vor găsi întotdeauna suficienți oameni care să argumenteze necesitatea cumulului. Din punctul meu de vedere, sigur sunt domenii de activitate unde ar trebui lăsați angajații să se decidă ei dacă se pensionează. Să se mărească vârsta de pensionare de la 65 la 70 de ani, în medicină, în educație. Dacă vrea să lucreze în sistemul public, să suspende plata pensiei. Noi am anunțat că intenționăm să nu mai permitem ca o persoană care s-a pensionat să cumuleze pensia cu salariul sau idemnizația în sistemul public.

Ulterior, din cauza unor declarații din spațiul public în care se afirma că „guvernul Orban mărește vârsta de pensionare”, premierul Ludovic Orban a precizat, marţi seara, că nu există un proiect privind creşterea vârstei de pensionare.



Întrebat dacă există la Ministerul Muncii un proiect privind creşterea vârstei de pensionare, el a negat, susţinând că este un „fake news marca unei anumite părţi”.

„Nu am spus asta. Am spus următorul lucru: în anumite domenii cum sunt Educaţie, Cultură, Sănătate sunt persoane care pot să lucreze şi după vârsta de 65 de ani în măsura în care îşi păstrează capacitatea de a lucra până la o vârstă, să zicem până la 70 de ani. Ceea ce am spus eu este că trebuie să li se permită să decidă ei dacă lucrează până la vârsta respectivă. Vârsta de pensionare rămâne 65 de ani, dar decizia dacă ei continuă trebuie să le aparţină lor cum este cazul Educaţiei să se reia din an în an dacă vrea directorul şcolii pe ochi frumoşi să-l mai lase un an să vină să predea. Trebuie să fie decizia cadrului didactic dacă vrea să continue după 65 de ani şi pe ce perioadă, dacă vrea să se pensioneze la 69 să se pensioneze la 69. (...) Nu există încă (n.r. - un astfel de proiect). Eu am dat un răspuns la întrebarea legată de faptul că pot să rămână în educaţie în anumite şcoli catedre neacoperite pentru că aceste ore sunt ţinute de profesori pensionari şi nu am o posibilă soluţie”, a spus Orban, după ce a participat la dezbaterea organizată de Confederaţia patronală Concordia „Dialog pentru dezvoltare”.

