Scandalul gunoaielor în Sectorul 1. Clotilde Armand: Cer în continuare starea de alertă. Nu acceptăm șantajul Romprest

Clotilde Armand a făcut, miercuri, noi declarați cu privire la scandalul gunoaielor din Sectorul 1. Edilul spune că cere în continuare instituirea stării de alertă în sectorul pe care îl conduce și că firma Romprest șantajează autoritățile, „lucru total neacceptabil”. Primarul Sectorului 1 a declarat, că nu este de acord cu înțelegerea la care s-a ajuns la Prefectura Capitalei. Pe de altă parte, Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunţat, miercuri, că nu s-a ajuns la un acord între Primăria Sectorului 1 şi Romprest și așteaptă noi date de la părțile implicate și de la Garda de Mediu.

Clotilde Armand: Operatorul de salubritate lucrează pentru statul român, și nu invers. Ce se întâmplă acum e un șantaj total inacceptabil, pe care statul român nu trebuie să îl accepte.

Vedeți pe străzile Sectorului 1 niște muncitori ai operatorului de salubritate, care muncesc, mătură, prestează servicii scumpe, dar când e vorba de serviciul public, de ridicare de gunoi, ei nu prestează acest serviciu care e obligatoriu prin lege, prin regulamentul de salubritate, prin contractul lor au obligația să presteze acest serviciu public.

Ei ce fac - prestează celelalte servicii scumpe, dar serviciul public nu îl prestează. Acest operator lucrează pentru statul român și nu invers. Am văzut gunoaie care erau... muncitorii dădeau cu jet de apă pe carosabil și dădeau și pe gunoaie, fără să îl ridice.

E o situație de șantaj care nu e acceptabilă. În orice capitală europeană s-ar fi oprit de a doua zi acest șantaj.

Am făcut o solicitare de analiză pentru ridicarea licenței acestui operator șantajist.

Primăria a avut mereu același punct de vedere, suntem gata să îi plătim pe sortatori direct, nu prin firma de salubritate. Am făcut o plată de 9 milioane de lei, precizând clar că 4 milioane sunt pentru sortatori. Ei n-au primit suma respectivă.

Facturile neplătite, și care vor fi în viitor, sortatorii să fie plătiți direct. Noi ne dorim asta, soluția de cesiune de creanță, noi am crezut că operatorul va fi de acord cu această soluție normală... Ei vor să continue șantajul, e foarte grav.

Cer în continuare starea de alertă, mi-ar permite să-i plătesc direct pe sortatori pe o perioadă limitată de timp, de 30 de zile. Mai ales, putem să terminăm acest șantaj intorelabil.

O să avem o soluție de back-up. În prima oră când vedem că operatorul nu respectat contractul, reinstaurăm starea de alertă.

A fost un incident, echipa noastră e hărțuită în continuare. Nu schimbă nimic.

Ce au propus (compania Romprest – n.red), e mult mai mult. Ei vor ca noi să nu mai contestăm nicio factură. Sunt deja contestate aceste facturi. Nu uitați că aceste 4 mililoane de lei pentru sortatori s-au achitat. Era mențiune în scrisoare, că o parte e pentru sortatori.

Am avut mereu aceeași linie. În momentul în care un prestator are monopol, regula e aceeași - noi decontăm costurile, plus profit. Ca să-i decontăm costurile, trebuie să le știm. Noi am cerut acest drept de control. Acest drept îmi permite să știu care sunt costurile efective ale operatorului, ca să am niște tarife. Sunt tarife care nu corespund. Mai mari decât au fost la licitație. Nu mai sunt bazate pe absolut nimic. E prevăzut, în fiecare an verifici care sunt costurile efective și se fac tarife. Ele nu au nicio legătură cu costurile efective.

Acest litigiu comercial nu are legătură cu ridicarea gunoiului. E interzis prin lege să nu ridici gunoiul.

Pentru reziliere sunt mai multe variante. Cel mai ușor este ca licența să fie ridicată.

Prefectul Capitalei anunţă că nu s-a ajuns la un acord între Primăria Sectorului 1 şi Romprest

Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunţat, miercuri, că nu s-a ajuns la un acord între Primăria Sectorului 1 şi Romprest, în urma propunerii sale de a se permite autorităţii locale să achite direct serviciile staţiilor de sortare a deşeurilor, astfel încât să nu mai existe blocaj în lanţul de colectare şi transport. Stoica a precizat că nu a fost luată încă o decizie cu privire la solicitarea de a fi declarată starea de alertă în Sectorul 1, deoarece încă nu a primit toate datele necesare.

„Prestatorul este de acord, doar cu condiţia ca Primăria Sectorului 1 să achite 14 milioane de lei, reprezentând acele facturi aflate în dispută între ei. Primăria Sectorului 1 nu acceptă condiţia. (...) Nu avem acum un acord”, a declarat presei Stoica.

El a precizat că încă aşteaptă raportul Gărzii de Mediu. „Înţeleg că îl va trimite mâine. Între timp, discuţiile cu Romprest şi Sectorul 1 nu au dus la un rezultat imediat”, a explicat Alin Stoica.

Prefectul a menţionat că s-a identificat un blocaj în relaţia dintre prestator şi sortatori, prestatorul afirmând că nu are fonduri să achite din cauza autorităţii locale, care nu plăteşte integral facturile de salubritate stradală. „Sectorul 1 spune că a achitat colectarea şi transportul gunoiului şi jumătate din salubritatea stradală”, a explicat prefectul Capitalei, potrivit Agerpres.

Stoica a subliniat din nou că serviciul de salubritate trebuie asigurat în regim de continuitate, atât din punct de vedere legal, cât şi contractual. „Nici prestatorul nu are voie să afecteze în niciun fel colectarea şi transportul gunoiului menajer. Ce poate face, din punct de vedere contractual, este să reducă frecvenţa şi cantitatea serviciilor prestate, dar nu trebuie să afecteze în niciun fel colectarea”, a indicat prefectul Capitalei.

Editor : Liviu Cojan