Sociolog: Va fi multă lume în stradă la 10 august, își vor striga nemulțumirea

Emoția declanșată în societate de cazul fetelor dispărute la Caracal, care a dezăvăluit incompetența autorităților în materie de siguranță a cetățeanului, va mai dura, mai ales că vine și 10 august, iar într-un fel sau altul se va vedea în stradă, spune sociologul Sebastian Lăzăroiu. Pe de altă parte, fostul consilier prezidențial crede că acest scandal va deveni, inevitabil, temă a campaniei pentru alegerile prezidențiale din 10 noiembrie.

„Emoția aceasta va mai ține, mai ales că uitați, suntem într-o situație de nu știm dacă fetele alea mai trăiesc sau nu, le cauți frenetic până unde poți, deci emoția asta, pentru că există și suspans, emoția se va prelungi și cred că, în orice caz, având în vedere că nu e departe, va fi reactualizată în campania pentru alegerile prezidențiale, inevitabil”, a declarat, miercuri seara, la Digi24, Sebastian Lăzăroiu.

Viorica Dăncilă o să-și dorească să plece mai repede!

Sociologul crede că tocmai de aceea, la 10 august, când se va marca un an de la protestul diasporei, va ieși multă lume în stradă, pentru că oamenii își vor striga acolo nemulțumirea.

„Nu cred că vor fi violențe, nu cred că va mai fi ce-a fost în 10 august 2018, dar cred că va fi multă lume în stradă și oamenii își vor striga acolo nemulțumirea. Nu cred că are de ce să se teamă doamna Dăncilă c-o dă cineva jos de la guvernare, n-o dă nimeni, doamna Dăncilă o să stea până la capăt acolo, o să-și dorească să plece mai repede!” a subliniat Sebastian Lăzăroiu.

Lumea nu mai poate fi păcălită

„Mie mi se pare că asta s-a schimbat în România, cel puțin în ultimii 7-8 ani, parcă se simte din ce în ce mai mult o reacție a societății. Și înțelegerea oamenilor. Nu mai pot fi păcăliți”, a mai spus sociologul.

El a explicat: „Politicianul totdeauna vrea să deturneze. Vine Viorica Dăncilă și spune: Prea multă anticorupție, n-am luptat împotriva criminalității sau Facem referendum!”. Oamenii înțeleg foarte bine despre ce e vorba. Și presa s-a profesionalizat și prezintă altfel lucrurile. Adică oamenii înțeleg unde e rădăcina răului - cu această politizare, cu tot putregaiul ăsta din instituții care vine din politizare, din corupție, oamenii încep să vadă cauzele, rădăcina tuturor acestor rele și ăsta e un lucru bun. Înainte era mult mai rău, pentru că politicienii erau foarte abili și știau să deturneze, se certau între ei și nu mai știai cine e de vină, uitai. Acum, oamenii nu mai pot fi păcăliți, poate și prin faptul că informația circulă altfel acum, și pe Facebook, lumea e mai atentă, dar lumea nu mai poate fi păcălită” - a punctat Sebastian Lăzăroiu.

