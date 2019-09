Un sucevean a pus copilul de 2 ani în ștreang, ca să o convingă pe fosta iubită să se împace cu el

Un bărbat din județul Suceava a fost reținut pentru că încălcat ordinul de restricție obținut de fosta sa iubită. În urmă cu trei luni, ca să o convingă pe femeie să se întoarcă la el, individul legase o curea de gâtul copilului pe care îl au împreună și amenințase că îl omoară pe cel mic. La momentul respectiv a fost lăsat în libertate.

Amenințările au început în iunie, când bărbatul s-a întors din străinătate și a constatat că femeia cu care trăia a plecat la părinții ei, împreună cu copilul de doi ani. A vrut neapărat să o convingă să se întoarcă la el.

Cristina Tcaci, mama copilului: „El a venit să-l ia la o plimbare. Mi-a trimis poza cu copilul legat de gât, atunci am fost la poliție, am fost cu poliția am luat copilul... l-am luat, l-am băgat în mașina de poliție, el a sărit peste noi în mașina de poliție, m-a tras de păr. L-au dus o oră la nebuni și după oră i-au dat drumul precum că are discernământ.”

Cristian Tcaci, tatăl femeii: „O agresa de la despărțire... o amenința mereu cu moartea. El mereu amenința că ne dă foc la casă, că o omoară pe fată, copilul la fel.”

Pentru că bărbatul a continuat să o urmărească și să o amenințe, femeia a obținut, pe 18 septembrie, ordin de restricție.

Cristina Tcaci: „A venit în parc, a făcut scandal că mă omoară.”

După ce femeia a reclamat de mai multe ori încălcarea ordinului de restricție, fostul său iubit a fost reținut.

Ionuț Epureanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava: „Polițiștii au continuat cercetările în dosarul penal întocmit inițial, dispunând reținerea pentru 24 de ore a bărbatului sub aspectul săvârșirii a trei infracțiuni, respectiv nerespectarea hotărârii judecătorești, loviri sau alte violențe dar și amenințare.”

Reprezentanții Direcției pentru Protecția Copilului Suceava au început o anchetă socială.

Nicoleta Daneliuc, purtătorul de cuvânt al DGASPC Suceava: „Ne-am autosesizat. Tânăra are condiții acolo și pentru ea și pentru copil, din nefericire noi nu am fost anunțați de autorități de acest caz.”

Conform datelor oficiale, 30% dintre femeile din România sunt victime ale violenței în familie. Foarte puține dintre ele apelează la autorități după ce sunt agresate.