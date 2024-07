Un tânăr din Suceava a fost condamnat penal, după ce și-a pus câinii să alerge un iepure. A filmat totul și s-a lăudat apoi pe TikTok

Un tânăr din Suceava a fost condamnat la un an și șase luni de închisoare cu suspendare, după ce și-a pus câinii să alerge un iepure. Tot el a fost cel care a filmat momentul de "dresaj" și s-a lăudat apoi pe TikTok. Pe lângă pedeapsa cu închisoare, Judecătoria Suceava i-a interzis să mai dețină animale timp de 4 ani, scriu jurnaliștii de la Știrea Sucevei. Decizia a fost atacată prin apel, iar următorul termen fixat în acest caz este luna octombrie.

Bărbatul, în vârstă de 22 de ani, deține doi câini din rasa metis Ogar. În toamna anului 2022 a postat, pe TikTok, 3 videoclipuri în care câinii lui fugăreau și atacau simultan un iepure. Pe una dintre înregistrări, scrie sursa citată, se aude și cum bărbatul îi provoacă pe aceștia să atace animalul: "Pssst! Ia-l!".

Imaginile au ajuns și la polițiști, iar pe 27 octombrie 2022, aceștia i-au deschis bărbatului dosar penal pentru folosirea de animale vii pentru dresajul altor animale sau pentru a le controla agresivitatea.

În cursul urmăririi penale, tânărul nu a dorit să declare nimic. În fața instanței, însă, și-a recunoscut faptele și a susținut că le regretă.

În paralel, bărbatul a fost expertizat medico-legal psihiatric. Potrivit rezultatelor, acesta ar fi săvârșit infracțiunile cu discernământ prezent. Tânărul, mai scrie sursa citată, prezintă diagnosticul de "tulburare de personalitate de tip antisocial în curs de structurare", nu are antecedente penale, este necăsătorit, are studii gimnaziale și nu are loc de muncă sau ocupație.

În urma procesului care a urmat, Judecătoria Suceava l-a condamnat în iunie 2024 la un an și șase luni de închisoare cu suspendare pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea de animale vii pentru dresajul altor animale sau pentru a le controla agresivitatea, dacă le creează suferință, în formă continuată (3 acte materiale).

Termenul de supraveghere stabilit de magistrați este de 2 ani, timp în care va trebui să presteze și 90 de zile de muncă în folosul comunității la primărie. Totodată, drept pedeapsă complementară, instanța i-a interzis bărbatului să mai dețină animale pe o durată de 4 ani.

Decizia dată de Judecătoria Suceava pe 12 iunie a fost contestată, două zile mai târziu, prin apel. Următorul termen fixat în dosar este 14 octombrie 2024.

