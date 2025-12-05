Live TV

După explozia devastatoare din Rahova din luna octombrie, oamenii au început să reclame de fiecare dată când simt miros de gaz. De săptămâni întregi, mai multe blocuri din Capitală nu au gaze pentru că Distrigaz nu are suficiente echipe pentru a răspunde la sesizări, iar firmele acreditate de către ANRE sunt supra-solicitate. De la un simplu apel prin care se reclamă scurgeri de gaze, până la rezolvarea problemei și repornirea gazului, pot trece, în unele cazuri, și luni de zile.

Scurgerile de gaze sunt în ultima perioadă din ce în ce mai reclamate de către consumatori. În momentul în care este o alertă, răspunsul este destul de prompt. Probleme noi apar după aceea. 

În cazul în care scurgerea de gaze este la țeava din afara blocului, problema trebuie rezolvată de către Distrigaz. în schimb, în cazul în care scurgerea de gaze este la țeava din scara blocului, problema revine administratorului. 

La nivel național, sunt aproximativ 1.700 de firme autorizate să intervină. Majoritatea sunt supra-solicitate. 

Blocuri cu gaz oprit după ce senzorii detectează o problemă sunt în tot Bucureștiul. În cartierul 13 septembrie, președintele de bloc a găsit o firmă care să intervină. Problema tot s-a prelungit, pentru că au apărut întârzieri la Distrigaz. 

„A venit echipa respectivă, a făcut revizia pe coloana comună, că cei care au reclamat oprirea gazului erau pe coloana comună. Au făcut demersurile către Distrigaz sud, după care am așteptat cam trei săptămâni să vină cineva să ne dea drumul”, spune Alexandru, administrator de bloc. 

Problemele nu s-au încheiat aici. 

„Au verificat cealaltă coloană, blocul nostru fiind cu două coloane de gaz: una comună și una pentru cei cu centrale termice. Constatând că la unele apartamente sunt robineți care scapă gaz”. 

Într-un răspuns pentru Digi24, Distrigaz susține că în cazul în care după verificare încă se găsesc scurgeri de gaze, procesul trebuie reluat. 

Este un disconfort ridicat pentru locatari. 

- „Să nu ai gaze, să nu ai căldură, bine că n-a fost atât de frig totuși, dar destul de nasol să stai o lună de zile fără gaze”  

Pentru a reporni gazul, toți locatarii trebuie să fie acasă. Doar așa, susține Distrigaz, specialiștii pot fi siguri că nu a lăsat nimeni aragazul pornit și nu e risc să apară scăpări. 

