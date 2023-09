Vasile Bănescu: Medicii nu au obligația de a elibera adeverinţă care să certifice starea bună de sănătate a copilului ce va fi botezat

Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, a transmis, într-un comunicat, că "nu există și nici nu ar putea exista o obligaţie pentru medicii pediatri de a elibera o adeverinţă care să constate starea bună de sănătate a copilului ce urmează a fi botezat". Precizările acestuia sunt făcute după ce Sandra Alexiu, preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov, a afirmat că a primit o solicitare pentru a elibera o adeverinţă că un bebeluş este sănătos, pentru a putea fi botezat.

"Când credeam că le-am văzut pe toate, primesc solicitare de adeverinţă că un sugar e sănătos, ca să poată fi botezat... Am solicitat suportul legal. Am primit informaţia că aşa e legea de la patriarhie şi să fac bine sa respect legea, ca asa fac toţi ceilalţi medici, nu crâcnesc. Am primit şi o adeverinţă drept exemplu, drept dovadă (lumească) de incompatibilitate a legii patriarhiei cu legile celelalte (GDPR). Semnat şi cu Doamne ajută!", a scris Sandra Alexiu, joi, pe Facebook.

Medicul s-a întrebat: "Eu acum ce să fac, să îi recomand să schimbe preotul?! Cât e adânc e întipărită în ADN gena birocraţiei în ţara asta?".

În contrapartidă, Vasile Bănescu a răspuns și a precizat că "nu, nu există (nici nu ar putea exista) o asemenea obligaţie pentru medici. Bunul-simţ, grija şi responsabilitatea preoţilor, părinţilor şi naşilor, cei care participă concret la evenimentul crucial al botezării unui copil, constituie singurul subiect real pe această temă".

"Pornind însă de la tragedia morţii unui bebeluş, survenită după un botez oficiat la sfârşitul lunii ianuarie 2021 într-o biserică din Suceava, tragedie care a scos la lumină lucruri asupra cărora trebuie reflectat intens (starea - fragilă - de sănătate a pruncului, prejudecata că pruncii trebuie botezaţi la o vârstă cât mai fragedă, luându-se ca ipotetic reper vârsta de 40 de zile, dar ignorându-se esenţialul grad de vigoare a copilaşilor şi inexistenţa presiunii unui termen limită pentru Botez), pornind aşadar de la acest caz tragic care a tulburat societatea şi a surpat viaţa unui preot onest care, deşi nu a fost găsit vinovat în cadrul cercetării judiciare declanşate de caz, a rămas grav marcat de tragedie, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a pronunţat în şedinţa sa de lucru din februarie 2021 după cum urmează:

Înainte de săvârşirea Sfintei Taine a Botezului, preotul are obligaţia de se întâlni cu părinţii şi naşii copilului, întâlnire în cadrul căreia aceştia, după consultarea anterioară cu medicul pediatru, să prezinte în mod onest preotului starea reală de sănătate a copilului şi dorinţa ca el să fie botezat;

În cadrul Facultăţilor de Teologie din Patriarhia Română se va acorda o atenţie sporită practicii liturgice referitoare la săvârşirea actului întreitei „afundări” din timpul slujbei Botezului, practică liturgică obligatorie pentru studenţii teologi din anii terminali ai secţiilor de Teologie Pastorală;

În fiecare protopopiat din cuprinsul Patriarhiei Române va fi organizată o consfătuire anuală cu preoţii, referitoare la săvârşirea corectă a fiecărei Sfinte Taine.

Vor fi susţinute cateheze cu credincioşii privind semnificaţia duhovnicească a Sfintelor Taine.

A acorda în mod responsabil maximă atenţie stării de sănătate şi gradului de vigoare a pruncului care urmează să fie botezat este o hotărâre sinodală se adresează exclusiv părinţilor, naşilor şi preotului", a transmis purtătorul de cuvânt al BOR.

Biserica Ortodoxă mai arată că gradul de calitate a transmiterii în spaţiul public a unor hotărâri esenţiale ale Sfântului Sinod depinde inclusiv de gradul de rigoare şi claritate al explicării acestora în eparhiile Patriarhiei Române, unde ierarhii participanţi la şedinţele sinodale au onoranta datorie de a se întâlni constant şi frăţeşte cu preoţii aspru confruntaţi cu probleme şi provocări ivite din foarte complicata realitate socială actuală, preoţi trudnic slujitori care au nevoie la rândul lor de multiplu şi cald sprijin arhipăstoresc.

