VIDEO. Încă un caz șocant de pedofilie în București

Cazul pedofilului din Drumul Taberei pare să nu fie, din păcate, singular. Reporterii Digi24 au aflat despre un alt caz şocant. Un părinte susţine că un bărbat necunoscut ar fi urmărit-o pe fiica sa, care era împreună cu două prietene, şi le-ar fi agresat sexual pe copile.

De altfel, din imaginile surprinse de camere se vede cum bărbatul o pipăie pe una dintre fete şi o sărută pe o alta.

Şi mai grav, tatăl fetei spune că a depus plângere la poliţie acum doi ani când s-au întâmplat faptele, însă agresorul nu a fost prins nici până acum. Reprezentanţii poliţiei nu au comentat până acum acest caz. Vă avertizăm că urmează imagini şi informaţii care vă pot afecta emoţional.

Tatăl uneia dintre fete a povestit pentru Digi24 ce s-a întâmplat: „Copilul a venit şi a anunţat că cineva a intrat cu ei în lift şi la ieşire din lift a fost ciupit de obraz, de nas. Ulterior, am început întrebările mai insistent: E vecin? Îl cunoşti? Nu-l cunoşti? L-ai mai văzut? Cum a ajuns în lift? Mi-a povestit că ele au plecat din casă, au intrat în lift de la etajul 6. Bănuiesc că el era la etajul 7, că la parter a ieşit după cum rezultă şi din filmări, a ieşit cu ele din lift.

Următorul pas a fost să merg direct la camere după poveştile amănunţite şi spunându-mi că pe una din fete a pupat-o. Atunci am realizat tragedia, am mers la camere. Am descărcat filmările. S-a văzut tot pe filmări, cum le-a urmărit, având mai multe camere, am putut privi din mai multe unghiuri. Am văzut că au fost urmărite.

Copilul venise acasă să-şi schimbe rolele şi urmând să iasă la joacă în parc.

După aceea, am fost la Poliţie, la secţia 16, am făcut reclamaţie. S-au făcut cercetări. Până în momentul de faţă nu avem niciun răspuns.

Ideea e că ele au urcat singure. Pe camere se vede cum el aşteaptă, se uită la lift să vadă etajul. Liftul îţi arată la ce etaj urci. El aştepta pe scări, mai sus un pic, după ce au intrat ele în lift. A văzut etajul 6. S-a dus la un etaj mai sus, la 7.

Eu am petrecut copiii la uşă. Şi-au schimbat rolele, au ieşit şi am închis uşa. Moment în care cred că el a coborât de la 7 foarte repede. Până s-au închis uşile, el a avut timp să coboare repede şi să tragă uşile, să blocheze liftul.

Au fost speriate la momentul ăla când s-a întâmplat. Au fost foarte speriate, de aceea copilul meu a şi povestit ce s-a întâmplat.

Noi avem un gang aici la bloc şi el le-a preluat din gang. Cred că le pierduse. Erau urmărite de mai mult timp. Erau la o colegă, apoi la o prietenă de a fetei şi dup-aia au venit la mine. Trecând prin gang, atunci le-a reperat şi a plecat în urmărirea lor”.