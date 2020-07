Spitalul Găești devine spital suport COVID-19

În județul Dâmbovița, numărul de infectări cu noul coronavirus a crescut foarte mult în ultima săptămână. De luni, spitalul Orășenesc din Găești va trata doar bolnavii de COVID-19.

Laurențiu Belușică, director al spitalului din Găești: "Nu am fost consultat deloc, nici măcar dacă pot să îngrijesc bolnavi Covid. Avem secție de terapie intensivă, dar nu avem medic anestezist, deci nu putem să îngrijim bolnavii grav Covid. Încă nu știu câți bolnavi vor veni, eu sunt pregătit să primesc 120 de bolnavi.

Ce stare vor avea și ce medicamente vor avea, aici am o problemă că ei vor veni cu o medicație în pungă pentru 24 de ore, iar eu am la dispoziție ziua de luni să le cumpăr medicamente pe care nu le am, ca să le am începând de marți dimineață pentru ei".

Redactare Georgiana Marina