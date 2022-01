De anul acesta, bucureștenii vor plăti cu până la 7 ori mai mult pentru un loc de parcare în apropierea locuințelor. Noile tarife diferă în funcție de zonă.

Capitala este împărțită în patru zone: A, B, C, D, cea mai scumpă fiind A, care reprezintă centrul. În această parte, creșterea a fost de la 84 de lei, la 600 de lei pe an. În zona B tariful va fi de 500 lei anual față de 66 de lei, în C va fi de 400 față de 55 de lei și în zona de D va fi de 300 de lei, față de 37 de lei.

Taxele au crescut față de nivelul actual, solicitarea de majorare venind de la primarii de sector. Principala modificare este că taxa e calculată anual, nu pe zi ca până acum.

În sectorul 4, de exemplu, cei care vor să aibă un loc de parcare închiriat de la primăria de sector trebuie să plătească 600 de lei. La nivelul Capitalei au fost amenajate în jur de 220.000 de locuri de parcare, de cinci ori mai puține decât este nevoie.

Taxele actualizate se aplică începând din noul an 2022.

