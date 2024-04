La începutul anului, după eșecul ofensivei ruse din iarna 2023/2024, ucrainenii erau relativ optimiști: conform estimărilor din acel moment, forțele Kievului aveau ca „target” scoaterea din luptă a cel puțin 100.000 de militari ruși în anul 2024. După doar patru luni, acest obiectiv e deja cu mult depășit. Conform unei analize făcute de un expert militar polonez, armata rusă „își permite să piardă” în acest moment între 2-4 brigăzi pe lună. Astfel, pentru a ține linia frontului, ucrainenii ar trebui să elimine sau să distrugă în fiecare lună cel puțin 17.000 de militari ruși și cel puțin 4.000 de echipamente de luptă (în special tehnică grea: blindate, avioane, camioane, sisteme antiaeriene etc.). Analiza arată că ucrainenii, pur și simplu, nu au această capacitate, în condițiile în care, pe zi ce trece, forțele Kievului se împuținează și au din ce în ce mai puțină muniție.

„Pierderea a aproximativ 2-4 brigăzi pe lună nu reprezintă o pierdere semnificativă pentru ruși”, a explicat locotenent-colonelul în rezervă al armatei poloneze, Maciej Korowaj. Estimez că în prezent forțele armate ucrainene nu sunt capabile să provoace pierderi rușilor care să încline balanța (pierderi pe front vs. înlocuirea acestora cu noi recruți și echipamente livrate de industrie - n.r.) în avantajul lor, adică (să scoată din luptă) peste 17.000 de soldați și 4.000 de echipamente de luptă pe lună”, a spus expertul militar polonez.

În prezent, la fiecare 700 de militari eliminați într-o zi de ucraineni, rușii aduc pe front alți 1000. Practic, în acest moment, ucrainenii se află „sub prag”. Iar Federația Rusă și industria militară a Moscovei „ridică”, pe zi ce trece, și mai mult acest prag.

Conform unei analize realizate în februarie 2024 de Institutul de Studii Strategice de la Londra (RUSI), în 2023 Rusia era capabilă să livreze 1.500 de tancuri și 3.000 de blindate pe an.

Armata rusă a început anul 2023 cu o forță militară „extrem de dezorganizată” compusă din circa 360.000 de militari. La începutul lunii iunie 2023, această forță ajunsese la 410.000 militari și devenea deja „mai bine organizată”, conform RUSI.

Economia de război a rușilor duduie. „Nu știm care e punctul de rupere al Rusiei”

La începutul lui 2024, armata rusă în Ucraina numără 470.000 de militari.

În materie de tehnică de luptă, forțele ruse numără circa 4.780 de piese de artilerie, 2.600 de tancuri și 7.080 de diferite vehicule blindate. Acestea beneficiază de sprijinul a aproape 300 de elicoptere (din care 110 de atac) și 310 avioane de luptă.

Citește și: Șoigu: Armata rusă consumă în Ucraina 15.000 de tone de muniții și combustibil pe zi. „Spălăm 350 de tone de haine zilnic”

Cât poate produce industria de apărare rusă în 2024? „Mult mai mult decât ne așteptam”, după cum s-a exprimat un oficial al armatei estone. Cheltuielile pentru apărare au crescut cu 7,5% din PIB-ul Rusiei, fabricile lucrează la foc continuu, în ture de 12 ore, peste 520.000 de noi joburi au fost create în cadrul complexului militar-industrial care, în care în prezent sunt angajați circa 3,5 milioane de ruși - adică 2,5% din totalul populației Federației Ruse.

„Încă nu vedem unde e punctul de rupere al Rusiei. Practic, o treime din buget merge către susținerea efortului de război din Ucraina dar nu știm când acest lucru va avea un impact asupra socitetății ruse”, a spus oficialul eston.

Vladimir Putin la o fabrică de armament din Tula, Federația Rusă. Foto: Profimedia Images

Un expert RUSI a numit complexul militar-industrial al Rusiei „economia Kalașnikov”, bazată pe un model „nu prea sofisticat dar durabil, construit pentru a fi folosit în conflicte la scară largă”.

Citește și: De ce Rusia pornește cu prima șansă într-un război convențional cu NATO. Cum poate fi câștigat un război de uzură contra lui Putinâ

Iar veștile proaste - pentru ucraineni - sunt abia la început.

Conform declarațiilor publice făcute de ministerul rus al Apărării „în 2024, forțele armate ruse vor primi peste 36.000 de echipamente tehnice de luptă”. Dacă luăm de bune aceste afirmații, asta înseamnă exact 3.000 de echipamente de luptă pe lună - echivalentul tehnicii militare necesare echipării a 28 de batalioane de infanterie motorizată pe lună.

28 de batalioane reprezintă echivalentul a circa 9 regimente motorizate ruse. Pe care Rusia promite că va fi capabilă să le „genereze” în fiecare lună.

Până la finalul anului, Rusia poate pune pe hartă cel puțin alte 14 noi divizii

„Dacă luăm în considerare doar capacitatea teoretică a centrelor și taberelor de antrenament existente în Rusia și Belarus, la finalul acestui an (2024), Rusia va fi capabilă să antreneze (teoretic) până la 97 de batalioane mecanizate pe lună”, a precizat locotent-colonelul în rezervă al armatei poloneze, Maciej Korowaj. „Vorbim aici despre capacitatea maximă”.

Pentru a putea echipa 97 de batalioane, Maciej Korowaj a calculat că Rusia are nevoie de 44.814 noi recruți pe lună.

În prezent, conform serviciilor militare de informații britanice, Rusia e capabilă să recruteze în jur de 30.000 de militari pe lună.

Pe lângă militari, industria rusă va trebui să „livreze” pe lună următoarele echipamente militare necesare dotării celor 97 de batalioane:

3.880 de transportoare blindate

873 de mortiere de calibrul 120 mm

582 de lansatoare de grenade de 60 mm

peste 3.000 de vehicule off-road de diferite dimensiuni și capacități de transport

388 de tancuri

circa 200 de vehicule tehnice (pentru remorcat/reparat tehnică de luptă etc.)

291 vehicule de sprijin logistic

388 de vehicule Medevac (ambulanțe)

679 vehicule de comandă, comunicații și recunoaștere

Pe scurt, Rusia trebuie să producă peste 10.000 de echipamente militare pe lună pentru a putea echipa aceste 97 de batalioane nou-formate - o cantitate enormă care reprezintă echivalentul a aproape 9 brigăzi complet echipate. Conform surselor deschise, o brigadă motorizată/mecanizată rusă numără în jur de 2.000 - 8.000 de militari.

Expertul militar estimează că, până la finalul lui 2024, Rusia va putea avea aproximativ 60 de noi regimente/brigăzi, echivalentul a 14-15 noi divizii.

„Acesta e și lucrul de care se tem liderii noștri - așa ceva/astfel de cifre necesită cantități enorme de muniții. Întrebarea e: vom păstra și dezvolta capacitățile noastre de apărare sau le vom folosi pentru a întări Ucraina. Și cine va avea sarcina să reducă aceste efective ale armatei ruse?

Rușii pregătesc o nouă mare ofensivă în vara lui 2024

Frontelligence Insight, un grup de analize înființat de un fost ofițer în armata ucraineană, vine cu o viziune ceva mai optimistă.

„Deși e adevărat că Rusia își reface forțele și încearcă să-și înlocuiască pierderile, inclusiv prin recrutarea de noi militari și crearea de noi unități și districe militare, realitatea diferă cu mult față de ce e pe hârtie”, se arată într-o analiză Frontelligence publicată pe X/Twitter.

„Frontelligence Insight a monitorizat îndeaproape unitățile armatei ruse și a identificat o problemă care a devenit evidentă în 2023 și continuă să se agraveze în 2024: pierderile de vehicule armate au ajuns să fie înlocuite de vehicule civile - dube, camionete și alte vehicule neblindate. Avem dovezi legate de înlocuirea tancurilor T-72 și ale variantelor acestora cu modele T-62 și T-55 în cel puțin o unitate de tancuri”.

Conform site-ului Oryx, specializat încă de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina în identificarea și monitorizarea dovezilor foto/video cu ehipamente militare distruse în acest război, Rusia a pierdut până acum 2.891 de tancuri, din care 1913 complet distruse, 135 de elicoptere și 107 avioane.

„Rusia nu poate înlocui aceste pierderi în următorii doi ani”, se arată în analiza Frontelligence.

Doi tanchiști din cadrul Brigăzii 1 Tancuri a armatei ucrainene. Foto: Profimedia Images

Un motiv de îngrijorare îl reprezintă creșterea producției de drone a Rusiei, a cărei „flotă” de astfel de vehicule aeriene fără pilot a devenit cel mai probabil cea mai mare din lume.

Zilele trecute, Vladimir Putin a semnat un decret care demarează campania de recrutare militară ce are loc în fiecare primăvară: 147.000 de ruși au fost chemați sub arme pentru pentru efectuarea serviciul militar obligatoriu. În luna septembrie a anului trecut, Putin a semnat un ordin de chemare a până la 120.000 de oameni pentru campania similară de rerutare, din toamnă.

Experții militari occidentali estimează că rușii pregătesc o nouă ofensivă în vara acestui an. Ucraina se află în acest moment într-o situație critică: are nevoie de încă cel puțin 500.000 de trupe pentru a face față viitoarei ofensive rusești, în condițiile în care liniile de apărare ucrainene riscă să se prăbușească. În prezent, armata rusă are masate pe linia frontului ucrainean efectivele a aproape 10 armate, ori echivalentul a cel puțin 50 de divizii. Acestora ucrainenii le opun în jur de 30 de divizii care, în realitate, ar putea fi mult subechipate: de pildă, abia în momentul pierderii bastionului de la Avdiivka, s-a aflat că brigada 110 mecanizată a armatei ucrainene ținea linia frontului de doi ani, interval în care militarii nu au fost „rotiți” sau înlocuiți cu forțe proaspete.