Trei familii s-au răsturnat cu barca pe râul Mureș: Un copil mort, 4 persoane dispărute. Conducătorul bărcii era băut și a fost reținut

Tragedie în județul Timiș. Un copil de doar trei ani a murit, după ce barca în care se afla s-a răsturnat, seara trecută, în râul Mureș. În total, 12 persoane s-au urcat în ambarcațiunea șubredă ca să ajungă la o terasă aflată pe malul opus, însă barca a fost luată de curenții puternici. Patru persoane sunt în continuare date dispărute, printre care și doi copii. Pompierii au reluat misiunea de căutare luni dimineața. Totodată, bărbatul care se afla la cârma bărcii, și care era băut în momentul tragediei, a fost reținut.

Cele trei familii din comuna arădeană Semlac își petrecuseră ziua la iarbă verde. Voiau să o încheie la o terasă, pe malul celălalt al Mureșului. 12 persoane, dintre care jumătate copii, s-au înghesuit barca șubredă. N-au apucat să înainteze prea mult. Ambarcațiunea a fost răsturnată de curenți.

Letiția Stoian - primarul comunei Semlac: Au plecat la o plimbare și chiar aici era un foc, au făcut niște mici. Au urcat înapoi în barcă să se întoarcă în comună și la un moment barca s-a clătinat, s-au speriat și au căzut din barcă.

Apa e foarte mare, e în creștere, valurile sunt destul de puternice pe partea asta.

Strigătele disperate de ajutor au fost auzite de localnici, care au sărit imediat în bărci. Un bărbat a reușit să scoată din râu o fetiță și două femei.

- Am trecut de dincolo că strigau ajutor. Și am mai luat un copil în barcă, un băiat, să mă ajute. De crengi erau agățați. Scăpau dacă treceau trei, patru, era ok.

Echipele de intervenție din Arad și Timis au pornit imediat în misiune de căutare cu bărci de salvare și scafandri. Pentru unul dintre copii, în vârstă de trei ani, a fost, însă, prea târziu. A fost scos din apele reci ale râului fără suflare.

Bărbatul care conducea barca a fost reținut

Barca răsturnată duminică seară în râul Mureş nu era înmatriculată, iar cel care o conducea - un bărbat de 33 de ani - nu avea permis şi se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, acesta fiind reţinut, informează IPJ Arad, potrivit Agerpres.

''În seara zilei de 30 aprilie, în jurul orei 20,40, un bărbat de 33 de ani, din Semlac, s-a deplasat de pe malul stâng al râului Mureş (Periam Port - judeţul Timiş) spre malul drept (judeţul Arad), în extravilanul localităţii Semlac, cu o barcă din lemn. În ambarcaţiune, din extravilanul localităţii Semlac, s-au îmbarcat 11 persoane (5 majore şi 6 minore), pentru a ajunge în Periam Port. La aproximativ 2-3 metri de mal, ambarcaţiunea s-a scufundat'', precizează luni sursa citată.

În urma incidentului, a survenit decesul unui minor de 3 ani, din Semlac, în continuare fiind căutaţi un bărbat de 29 de ani, din Arad, un bărbat de 31 de ani, din Nădlac, şi doi copii din Nădlac.

Din cercetări a reieşit că bărbatul care conducea nu deţine certificat de conducător al ambarcaţiunii, iar barca nu este înmatriculată.

Testarea cu aparatul alcooltest a indicat o alcoolemie de 0,31 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiindu-i recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În baza probatoriului administrat, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad cu propunerea luării de măsuri preventive.

În cauză sunt continuate cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă.

Pompierii au reluat misiunea de căutare a persoanelor dispărute

Patru persoane, un tată și doi copii, dar și un tânăr de 27 de ani, sunt în continuare dispărute.

Pompierii din Timiş, sprijiniţi de colegii lor din Arad, reiau luni dimineaţă, misiunea de căutare a celor patru persoane dispărute în apele râului Mureş, în zona localităţii Periam Port din judeţul Timiş.

Pe parcursul nopţii, 3 echipaje de căutare-salvare din cadrul ISU Timiş şi alte 3 echipaje din cadrul ISU Arad au continuat misiunea la suprafaţa apei.

”În această dimineaţă, pompierii din Timiş au început deplasarea către locul evenimentului, pentru continuarea căutărilor cu forţe mărite. Un efectiv de 24 pompieri vor interveni cu: o autospecială de serviciu; 6 autospeciale de primă intervenţie şi comandă; un microbuz; 9 bărci; o ambulanţă SMURD; un echipaj cu 4 scafandri”, a transmis ISU Timiş



De asemenea, pompierii din judeţul Arad au început deplasarea către locul evenimentului.



”Un efectiv de 15 pompieri vor interveni cu 4 autospeciale de primă intervenţie şi comandă, 4 bărci, şi un echipaj SMURD”, a mai precizat ISU Timiş.

