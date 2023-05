Un bărbat din Suceava care şi-a înjunghiat soţia, medic rezident, de față cu cei doi copii, a fost arestat pentru tentativă de omor

Un bărbat din Suceava care și-a înjunghiat de mai multe ori soția, medic rezident, în fața celor doi copii ai lor, a fost arestat preventiv timp de 30 de zile pentru tentativă de omor, relatează Monitorul de Suceava, potrivit News.ro.

Măsura a fost dispusă de Tribunalul Suceava, dar poate fi atacată la Curtea de Apel Suceava.

Iniţial, bărbatul a fost pus sub acuzare pentru infracţiunea de violenţă în familie, sub formă de loviri sau alte violenţe, ulterior, legiştii au stabilit că viaţa femeii a fost pusă în primejdie. În aceste condiţii, s-a schimbat încadrarea juridică, iar ancheta a fost preluată de un procuror criminalist pentru infracţiunea de tentativă de omor.

Potrivit sursei citate, femeia de 33 de ani a fost înjunghiată de mai multe ori de către soţul cu care se află în procedură de divorţ. Atacul a avut loc când femeia se pregătea să iasă din apartament, alături de cei doi copii, unul de 3 ani şi altul de un an şi patru luni. „M-a împins în casă, am ţipat foarte tare, atunci m-a lovit cu acel briceag. Cu mâna am reuşit să smulg cuţitul în timp ce el era urcat cu genunchii pe mine. Băiatul cel mare a rămas în casa scării. Băiatul ţipa foarte tare pe casa scării, el a ieşit şi l-a tras în casă, atunci am reuşit să sun la 112”, a povestit victima.

