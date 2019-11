Un bărbat, membru PNL, acuză trei poliţişti că i-au rupt două coaste în ziua alegerilor, în apropierea unei secţii de votare

IPJ Gorj a deschis o anchetă la Postul de Poliție Bărbătești, după ce un localnic, membru al PNL, a acuzat că a fost agresat de trei polițiști, suferind fracturi la nivelul coastelor și răni la cap, în timp ce se afla în apropierea unei secții de votare din localitate, conform MEDIAFAX.

Scandalul dintre localnic și polițiști a avut loc duminică, în ziua alegerilor, în localitatea Bărbătești și a fost filmat de bărbat, care a transmis momentul în direct pe Facebook. Acesta a povestit, joi, pentru MEDIAFAX, că a fost agresat de polițiști.

„S-a întâmplat duminică seara. Eram în live, pe Facebook. Am fost agresat de polițiști. Când s-a terminat votarea, eu am mers la secția de votare, în jurul orei 21.00, ca să aflu rezultatul votului. Eu nu m-am dus să intru înăuntru. Așteptam rezultatele votului afară. Nu am făcut niciun rău, am vorbit calm cu șeful Poliției de la mine, de aici. El m-a agresat, după ce l-a sunat președintele de comisie. Îmi spusese de pe zi că dacă mă mai prinde în fața secției de votare îmi dă 4.500 de lei amendă, nu am mai fost apoi, că mi-a fost frică. Am fost seara să văd cum a ieșit. Am ieșit cu 30 de voturi peste Dăncilă. Șeful de post mi-a sucit mâna la spate și a apăsat cu genunchiul pe spatele meu și atunci mi-au pârâit oasele. Am fractură, am certificat medico-legal, 16-18 zile. Am două coaste rupte. Au fost trei polițiști, unul m-a împins. La secție erau 10 polițiști. Ei au chemat ambulanța, că muream acolo, nu mai aveam aer. M-au pus jos, când m-au încătușat. M-au dus în Postul de Poliție și am căzut jos acolo. Merg până la CEDO cu ei. Medicii au vrut să-mi dea drumul de atunci, seara, că au zis că se repară coastele. Polițiștii au spus să îmi dea drumul acasă și am refuzat”, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Ion Frumușelu, bărbatul din comuna Bărbătești.

Pe transmisiunea live se aude cum unul dintre polițiști îl întreabă pe Ion Frumușelu „Ce căutați aici? V-a spus președintele să părăsiți? Ce motivație aveți să fiți aci? Haideți cu mine la post!”, după care a urmat încătușarea. Bărbatul a primit și o amendă de 4.500 de lei.

Ion Frumușelu a fost preluat de un echipaj de la Ambulanță chiar din sediul Postului de Poliție, fiind transportat la cel mai apropiat spital, din Târgu-Cărbunești. „Apelul prin 112 a fost la 21.25, plecarea la caz a fost la 21.29, sosirea la fața locului a fost la 21.50. Avea un traumatism cranio-cerebral prin agresiune. La 22.20 au sosit la spital și a fost predat pacientul. A fost preluat din Postul de Poliție, de la Bărbătești, era plin de vânătăi și a refuzat tratamentul ca să vadă la spital că a fost bătut", a precizat, pentru MEDIAFAX, Constantin Mitroi, directorul Serviciului Județean de Ambulanță Gorj.

Potrivit IPJ Gorj, polițiștii din orașului Târgu-Cărbunești s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă.

„Ca urmare a faptului că bărbatul, la solicitarea președintelui secției de votare și a polițistului care asigura paza, nu a părăsit incinta secției, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Bărbătești s-au deplasat la fața locului și au luat măsura încătușării și conducerii acestuia la sediul poliției, unde a fost sancționat cu LG 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată. Totodată, în cauză, polițiști din cadrul Poliției Orașului Târgu-Cărbunești s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă, în care se fac cercetări sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Cărbunești", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.