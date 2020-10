Viața la izolatorul COVID la unul din spitalele suprasaturate din București. „Eram 7 inși într-o cameră care, teoretic, era de 5”

Spitalele COVID din București au rămas, de câteva zile, fără locuri libere pentru pacienți, o situație tot mai îngrijorătoare, în condițiile în care numărul de infectări cu noul coronavirus crește de la o zi la alta: astăzi s-a înregistrat un nou record negativ de cazuri noi de infecții cu SARS-CoV-2: 2.343 de cazuri la nivel național, din care 517 doar în București. Deși zilnic au loc externări, paturile sunt ocupate aproape imediat de noi pacienți. Odată internați, aceștia se înarmează cu răbdare și speranță, în așteptarea transferului către un spital dedicat COVID sau al momentului în care pot fi externați, pe propriile picioare. Digi24.ro a discutat cu un pacient care, sub protecția anonimatului, a fost de acord să relateze propria experiență avută la un spital din București.

Pentru bucureșteanul A.I., primele simptome de COVID-19 au apărut duminică, 27 septembrie: febră, frisoane, dureri musculare.

„Marți seara am început să tușesc. Miercuri spre joi noaptea am tușit așa de tare că am început să vomit. Și nu m-am mai oprit”, a declarat A.I.

Joi dimineața, acesta a chemat Salvarea.

„A venit Salvarea și m-a luat”

Bucureșteanul a povestit cum șoferul de pe Salvare discuta cu reprezentanții spitalelor, în căutarea unui loc liber.

„L-am auzit pe șofer vorbind ceva despre (Spitalul) Universitar”, a spus A.I.

Singurul loc liber găsit în acel moment, în București a fost la Spitalul Universitar. Aici, la izolatorul de la camera de urgență unde erau primiți pacienții cu simptome de COVID, locurile erau deja ocupate peste limita normală.

Unde pot ajunge bucureștenii cu forme mai grave de COVID: Argeș, Prahova „sau alte județe”

„Spitalul era foarte aglomerat. La izolare, eram șapte inși într-o cameră care, teoretic, era de cinci paturi. Când m-au internat, mi-au pus un pat, așa lângă un stâlp”, își amintește pacientul internat la Universitar.

Acesta a adăugat că trei pacienți aflați în izolator „erau deja pe oxigen, cu saturație sub 90%”, în vreme ce unul dintre bolnavi „era și pe dializă”. În cazul lui A.I., medicii i-au pus o perfuzie, i-au făcut analize și o radiografie la plămâni.

„S-au comportat foarte OK. Erau o asistentă și un doctor mai tânăr”

Tuturor celor șapte pacienți aflați în izolator li s-a făcut test COVID. „Joi seara, pe la ora 18, au început să vină rezultatele testelor: Patru au ieșit pozitiv, al cincilea negativ, iar mie și încă unuia ne-a ieșit neconcludent”, a povestit A.I.

„În cazul celor patru, confirmați pozitiv, doctorii le-au spus că nu mai există locuri la spitalele COVID din București. Unii dintre ei au zis să meargă acasă, dar doctorul le-a spus că nu au cum, cu saturație sub 90%, pentru că au nevoie de oxigen. S-ar putea să-i ducă prin Argeș, Prahova, sau alte județe că nu au unde să stea așa și nici nu pot rămâne la Universitar, că nu e specializat spitalul”, a povestit pacientul.

„În acest timp, au mai venit oameni cu ambulanța pe care nu au mai avut unde să îi primească”, a adăugat acesta.

Secția ATI din București care stă învelită în țiplă din lipsă de medici

În schimb, deși numărul pacientilor de la terapie intensivă crește, din spitale lipsesc medici și asistenți care să se ocupe de bolnavi. Așa s-a ajuns ca o secție de terapie intensivă să stea închisă, deși este dotată cu aparatură medicală de ultimă generație.

Este cazul Spitalului Witting din Capitală, aflat în subordinea Ministerului Transporturilor, care din 24 iulie a devenit spital suport COVID, în urma unui ordin al ministrului Sănătății.

Deși au trecut mai bine de două luni de atunci, secția ATI nu e operațională, deși are 16 ventilatoare și 16 paturi noi.

„Patru cazuri care s-au agravat au trebuit să fie transferate în alte secții ATI funcționale, uneori la mare distanță de București, pentru că în București nu mai existau locuri. Pacienții au avut și noroc, în acest sens, dacă au ajuns în timp util acolo unde trebuiau să ajungă”, a declarat Laurențiu Ungurianu, medic chirurg la Spitalul Witting.

„Azi sunt mai bine. Am putut să mănânc”

După ce a fost internat la Spitalul Universitar, A.I. a avut și el noroc, în sensul că nu a avut o formă gravă de COVID și a putut fi externat repede, pentru a urma tratamentul de acasă.

„Azi (vineri, 2 octombrie) sunt mai bine, am putut să mănânc. M-au pus pe picioare, ieri (joi, 1 octombrie), pe la ora 18. Îmi băgaseră perfuzii, îmi veniseră rezultatele la radiografia pulmonară, nu atât de grave pe cât mă temeam, mi-au dat tratament, deja eram mai bine. Am semnat o declarație pe proprie răspundere că mă izolez acasă, până îmi vine rezultatul. Dacă e pozitiv, stau minimum două săptămâni”, a declarat A.I.

În țară, există peste 13.000 de paturi în secțiile care tratează persoane infectate cu coronavirus, iar 5.092 sunt neocupate. La ATI sunt disponibile 1.050 de locuri în țară, dintre care jumătate sunt ocupate.

În București, în prezent sunt peste 1.500 de paturi, însă sunt manageri de spitale non-COVID care încearcă încă din 29 septembrie să transfere pacienți care s-au pozitivat în urma testării, dar nu au unde să-i transfere, iar aceste persoane rămân în izolatorul de la camera de urgență, până se eliberează un pat, în cazul în care nu pot fi externate ori nu pot urma tratament la domiciliu.

Până pe 2 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 132.001 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

4.915 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.795. Dintre acestea, 571 sunt internate la ATI.