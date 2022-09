Vicepreședintele ANRE: În cazul facturilor la curent contestate, plata se suspendă până la primirea unui răspuns de la furnizor

Vicepreședintele ANRE a vorbit marți seara, la Digi24, despre facturile la energia electrică. Zoltan Nagy Bege a explicat sistemul de plafonare a prețului la energie și a spus că în cazul facturilor contestate, obligația de plată se suspendă până la primirea unui răspuns de la furnizor, termenul legal pentru această comunicare fiind de 15 zile. De asemenea, vicepreședintele ANRE a spus cum sunt stimulați consumatorii să economisească, de ce este bine ca clientul să trimită indexul la furnizor, și când are dreptul furnizorul să recurgă la estimarea consumului.

Cosmin Prelipceanu, jurnalist Digi24: Vă rugăm să ne lămuriți în legătură cu informații care circulă în ultimele zile și care ne spun nouă, consumatorilor de electricitate, că pentru a beneficia de noua formă a ordonanței de compensare a facturii de electricitate că ar fi bine să ne transmitem indexul în fiecare lună. O luăm cu această recomandare. E o recomandare universal valabilă, sau de ea depinde încadrarea în ordonanță?

Zoltan Nagy Bege, vicepreședinte ANRE: Un lucru este foarte clar. Încadrarea într-o tranșă de consum care beneficiază, sau nu beneficiază de schema de plafonare se face în funcție de istoricul de consum din 2021.

Sunt practic 3 categorii de consumatori casnici. Sunt cei care în 2021 au avut un consum mediu sub 100 de kW/oră pe lună, cei care au fost între 100 și 300, și, respectiv, cei care au avut peste 300. Primele două categorii beneficiază de plafonare, de 68 de bani pe kW/oră cu TVA și toate tarifele incluse pentru prima categorie între 0 și 100, și 80 de bani pentru cei între 100 și 300.

Deci, practic, nu contează acum care este consumul lunar. Dacă anul trecut s-au încadrat într-una din categorii, pe toată perioada aplicării schemei, deci până la sfârșitul lunii august 2023, li se va aplica plafonul respectiv.

Cosmin Prelipceanu: Asta e prima categorie de condiții. A doua categorie spune că intrăm în aceste scheme, oricare ar fi ele, până în 100, până în 300, doar dacă acum consumăm până în 255 kW/oră pe lună.

Zoltan Nagy Bege: Da, asta este o noutate adusă de ordonanța 119 care se aplică de la 1 septembrie, în ideea de a-i stimula pe consumatori să economisească.

Acum, e foarte puțin probabil, sau în foarte puține dintre cazuri se va întâmpla ca un consumator care a avut un consum mediu lunar sub 100 de kW/oră în 2021 să sară de 255 anul acesta. Nu este exclus, dar...

Categoria care este între 100 și 300, unii probabil că vor consuma peste 255. În cazul în care se consumă mai mult de 255, indiferent din ce categorie suntem, primii 255 se vor factura conform plafonului care i se aplică respectivului client, și de la 256 în sus se va factura la prețul mediu de achiziție al furnizorului la care este acest client, plus prevederea ordonanței 27 – 7,3 bani pe kw/oră, care este marja și costul de furnizare al furnizorului.

Cosmin Prelipceanu: Furnizorul este obligat să anunțe periodic care este acest preț mediu de achiziționare?

Zoltan Nagy Bege: Rezultă din factură.

Cosmin Prelipceanu: Dar eu cu ce îl confrunt? Îl văd în factură pentru că așa îmi zice furnizorul. Dar știu că ăla este prețul mediu?

Zoltan Nagy Bege: Practic, aici rolul de a controla furnizorul dacă aplică corect sau nu, este la autorități. Și noi facem acest lucru și vom face acest lucru.

Practic, și primii 255 de kW, pentru toate categoriile sunt facturați cu același preț. Prețul mediu de achiziție al furnizorului, plus 73 de lei pe MW/oră, sau 7,3 bani pe kW/oră, sau, aici mai completez ce am spus mai devreme, în cazul în care prețul contractual al clientului este sub această valoare, atunci se aplică prețul contractual al clientului, pentru că încă sunt contracte care au prețuri relativ mici.

Deci, și primii 255 de kW sunt facturați cu acest preț mediu, sau prețul contractual, doar că pentru primii 555 se aplică plafonarea, și în factură apare separat.

Deci apare valoarea totală a consumului, după care trebuie să apară o sumă cu minus, care practic duce prețul clientului respectiv la 68 de bani, sau la 80 de bani.

Cosmin Prelipceanu: Există și situația pentru care avem nevoie de explicații. Există furnizori care ne-au avertizat că ar fi bine să ne comunicăm indexul din contor în fiecare lună, pentru că s-ar putea să ne trezim cu facturi mai mari decât ne așteptăm, pentru că ei fac citirile la două luni, la trei luni maximum, înțeleg că asta este obligația legală, și, în condițiile astea ei nu sunt obligați să împartă consumul la perioada respectivă și să aplice pragurile lunare?

Zoltan Nagy Bege: În primul rând, obligația citirii contorului nu este a furnizorului. Contorul este citit de către distribuitorul de energie electrică, pentru că contorul face parte din sistemul de distribuție. Și este sarcina distribuitorului de energie să citească contorul cel puțin o dată la 3 luni, conform legii, și să comunice furnizorului la care este clientul respectiv.

În momentul în care furnizorul nu primește de la distribuitor în oricare dintre luni un index citit, sunt niște reguli care trebuie aplicate. Și sunt mai multe variante.

Dacă furnizorul a primit indexul citit, pentru că indexul citit se comunică furnizorului, atunci aplică ce a primit de la client, valoarea comunicată de către client. Dacă nu are nici citire de la distribuitor, nici citirea clientului, următoarea măsură, următorul pas al furnizorului este să ia pentru luna respectivă cantitatea din convenția de consum. Orice consumator are dreptul să încheie o convenție de consum cu furnizorul.

Convenția de consum arată – și este pur și simplu alegerea clientului -, dacă clientul declară că într-o lună va consuma 100 de kW/oră, sau atât trece în convenția de consum, și convenția de consum este pe 12 luni, practic sunt 12 căsuțe, pot fi aceleași cantități sau cantități variabile, dar furnizorul în momentul în care nu are nici citire de la distribuitor, nici autocitirea clientului, următoarea valoare trebuie să o ia din convenția de consum. Dacă nu are nici această convenție de consum, de abia atunci are dreptul să estimeze în funcție de istoricul de consum al clientului.

Cosmin Prelipceanu: Întrebarea pe care vi-o adresăm este următoarea – Ne putem trezi cu facturi care conțin 3 luni și care nu vor fi compensate pentru că, evident, în 3 luni e mai mult de 255 de kW?

Zoltan Nagy Bege: În niciun caz, pentru că plafonarea se referă la consum lunar, și atunci – o dată, teoretic, există obligația furnizorului să factureze lunar, dacă nu se întâmplă acest lucru, pentru că sunt contracte care prevăd alte termene de facturare, atunci trebuie să împartă furnizorul și să specifice.

Cosmin Prelipceanu: Și dacă nu a făcut asta, ce fac?

Zoltan Nagy Bege: Dacă nu a făcut acest lucru, clientul ar trebui să facă o plângere sau măcar să întrebe furnizorul de ce a procedat cum a procedat. Și până când nu primește un răspuns, și termenul de răspuns de la furnizor este de 15 zile lucrătoare, până nu primește un răspuns la o factură contestată, obligația de plată se suspendă.

Editor : Liviu Cojan