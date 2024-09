VIDEO Case devastate de furtună, localnici furioși: „Sunt distrusă. Am stat în apă atâtea ore și am rămas pe drumuri”

A plouat torențial în duminică după-amiază pe A2, București-Constanța. Au fost probleme la kilometrul 99, în zona localității Dragalina, județul Călărași. Vizibilitatea a fost redusă, motiv pentru care șoferii au fost îndemnați să reducă viteza pentru a evita să iasă brusc de pe șosea. Chiar și așa, au fost mașini care s-au tamponat. Vremea rea nu a ocolit nici astăzi județul Constanța unde situația era și așa disperată după ploile torențiale, cele mai puternice din ultimii 20 de ani. În Amzacea, 160 de oameni au rămas pe drumuri. Din casele lor nu mai poate fi salvat nimic. Probleme sunt și în Vama Veche, Venus și Eforie Nord. Peste 800 de oameni au cerut disperați ajutorul autorităților.

Oamenii sunt disperați. Într-o singură zi și-au pierdut munca de-o viață.

-Dormeam, deci pur și simplu dormeam și am ieșit pe geam, ce să mai fac?

- Ce a rămas în urmă, dacă ne puteți arăta?

-Tot ce se vede de la mobilă, parchetul este distrus, nu se mai poate recupera nimic. Am pus rumeguș ca să tragă umezeală, noroiul, am scos parchetul, l-am aruncat, am pus mâna pe rumeguș uitați ce e aici.

-E terminat totul în jur, nu am pus mâna pe nimic momentan pentru că aștept pe cineva ca să vină să scoatem astea.

Iulia Stanciu, jurnalist Digi24: În momentul în care a început ploaia torențială în această casă se afla o femeie și nepotul ei, apoi în numai câteva minute casa a fost distrusă în totalitate.

Numai în localitatea Amzacea, 160 de oameni au rămas pe drumuri.

-Plătesc 47 de milioane pe lună credit că mi-am făcut casă și un om care nu a știut, nu a vrut pur și simplu. Canalele trebuiau deformatate, trebuiau curățate, am lucrat nouă ani în primărie, stăteau oamenii pe pod când erau ploi de genul.

-Am zugrăvit și am zis că până în iarnă îmi iau un pat și-o masă și mă mut și eu, dar unde să mă mai mut acum? Două săptămâni am de când am zugrăvit tot.

-M-am salvat, am mers prin apă, am înotat, am zis că am speranță să nu mă ia apa și pe mine. Deci am rămas fără nimic, pe drumuri. Nu o să ne despăgubească nimeni, o să facem noi pe parcurs ce putem că nu am apucat să facem asigurare la casă.

Primarul a ajuns în zonă. O localnică l-a luat la rost pentru modul în care a reacționat. I-ar fi cerut ajutor, dar edilul a spus că nu are ce să facă.

-Eu sunt distrusă pentru că am stat în apă atâtea ore și am rămas pe drumuri. Cum să îmi spuneți dumneavoastră nu mă respecți, nu te respect, cu ce am greșit eu? Sunt datoare la primărie?

Romică Stan, primar: Eu îți înțeleg supărarea, dar nu am ce să fac, nu am cum să te ajut că văd că acum în sat toți aveți pagubele pe care le aveți și să vedem ce putem face, așa facem la toți.

Probleme din cauza inundațiilor sunt și Vama Veche, Venus și Eforie Nord.

Editor : A.P.