Peste 1.800 de români s-au întors de urgență în țară din cauza bombardamentelor din Israel. Printre aceștia se află și Laura, o româncă stabilită de șase ani în Tel Aviv. În dimineața izbucnirii războiului a fost trezită de alarmele care anunțau bombe. Atunci a fost momentul în care a realizat că trebuie să plece. Soțul ei israelian a rămas în țară și de câteva zile tot încearcă să vină și el în România, dar zborul i-a tot fost anulat.

Laura s-a stabilit acum șase ani în Israel. Acolo și-a cunoscut și soțul cu care are un copil de cinci ani. De câteva luni se mutase în Tel Aviv, după ce o lungă perioadă de timp a locuit aproape de granița cu Fâșia Gaza. Voia să fie mai în siguranță, însă când a început invazua și-a dat seama că nimeni în Israel nu se poate considera protejat.

Laura, româncă stabilită în Israel: „Când am deschis televizorul și am văzut că plouă cu rachete și ajung în centru direct mi-am căutat bilete de avion. Am zis că trebuie să plecăm pentru că este grav, este grav de data asta. Am văzut că sunt teroriști. Ei, practic, merg și lichidează, merg și lichidează oameni pe stradă. Când am văzut că intră în casele lor panica a fost foarte mare, simți că poate să intre peste tine. Tinerii fugeau și țipau și se rugau în ebraică să scape cu viață și nu s-a mai întâmplat asta.”

Sauli, soțul Laurei este cântăreț și cu o săptămână înainte de izbucnirea războiului a fost chemat la o bază militară pentru a le cânta soldaților. Câteva zile mai târziu, unitatea lor a fost atacată.

Laura, româncă stabilită în Israel: „Voiam să văd ce faci. Cum ești?”

Sauli, soțul Laurei: „Sunt bine.”

Laura, româncă stabilită în Israel: „Totul bine?”

Sauli, soțul Laurei: „Ne rugăm. Este puterea noastră!”

Laura a reușit să-și ia câteva bagaje și pe fetița sa

Bărbatul încearcă de câteva zile să vină în România, dar până acum i s-a anulat zborul de trei ori. Laura a reușit doar să își ia câteva bagaje și pe Rein, fetița de cinci ani.

Laura, româncă stabilită în Israel: „În avion mă întreba: „Așa-i că în România nu sunt bombe? Nu, nu sunt. S-au dat două bombe atunci în aeroport, când să venim spre România și era panică. „Veniți aici, veniți aici” și se umplea un buncar si ziceau „Nu, nu veniți aici”. Prieteni, cunoștințe care.... am vazut poze pe Facebook că au decedat.”



Laura, româncă stabilită în Israel: „Fii tare! Fii în siguranță, fii acolo pentru Sauli! Sunt așa fericită că sunteți împreună.”

Soacra Laurei: „Vom veni în România. România e bună. Iubim românii.”

Laura, româncă stabilită în Israel: „Vino cu el.”

Soacra Laurei: „Voi veni.”

Aviația israeliană a bombardat aeroporturile siriene din Damasc și Alep. Pistele acestor aeroporturi au devenit inutilizabile, informează agenția de presă siriană SANA, care a citat surse militare siriene. Totodată, autoritățile israeliene au anunțat că va lăsa Fâșia Gaza fără apă și curent electric până când ostaticii israelieni răpiți de Hamas vor fi eliberați. Armata israeliană continuă să bombardeze Fâşia Gaza ca reacţie la atacurile coordonate lansate la finalul săptămânii trecute de gruparea teroristă Hamas, pe care Israelul a promis să o „distrugă”. Războiul a intrat în cea de-a șasea zi, iar bilanțul deceselor, în ambele tabere, depășește 3.000 de victime.

Editor : B.C.