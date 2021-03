VIDEO. Primele imagini cu medicul-erou de la Piatra Neamț. Cătălin Denciu: Am reuşit treptat să mă mişc şi să merg din nou

Primele imagini din Belgia cu medicul-erou de la Piatra Neamț. Este vorba despre doctorul Cătălin Denciu, medic de terapie intensivă, care la incendiul de la secția ATI a Spitalului Județean Piatra Neamț a intrat în flăcări ca să-și salveze pacienții.

Imaginile pe care le vedeți sunt fotografii pe care le-au făcut jurnaliștii revistei Ministerului Apărării din Belgia, pentru că spitalul la care medicul român a fost tratat este un spital militar – Regina Astrid.

Cătălin Denciu a ajuns în Belgia în luna noiembrie, anul trecut.

Dr. Cătălin Denciu (sursa - La Defense): Îmi amintesc că m-am trezit la terapie intensivă. Acolo am fost îngrijit de asistenţi medicali şi kinetoterapeuţi. Pe 20 ianuarie am fost transferat la unitatea de îngrijire medie. Am reuşit treptat să mă mişc şi să merg din nou. Astăzi pot deja să fac bicicletă. Încă mi-e greu să îndoi coatele. Dar merg mai departe cu recuperarea.

Carla Tănasie, jurnalist Digi24: După 3 luni de luptă, o bătălie pe care a câștigat-o, medicul trebuie să mai câștige una – aceea de a putea să-și practice meseria, iar pentru asta are mare nevoie de mâinile lui. Recuperarea înseamnă și acest lucru. Cătălin Denciu are probleme în special la coate. Din poze se vede că este ars din cap până în picioare. Are arsuri la cap, la față, la mâini, are arsuri la picioare.

Când a izbucnit incendiul, medicul a intrat în salonul care ardea echipat în combinezon, iar echipamentul a luat foc pe el.

Ce s-a întâmplat important atunci? Autoritățile din România au reușit să îl transfere în Belgia într-un timp scurt. Lucru care nu se întâmplă cu toată lumea, și avem un exemplu concret – acel pacient din Constanța care a plecat în Belgia după o săptămână, și din păcate, medicii de acolo nu au putut să îl salveze și a decedat.

În continuare, marii arși sunt transferați în străinătate. Important este când îi transferăm.

După ce va pleca de la spitalul Regina Astrid, Cătălin Denciu a spus că vrea o mică vacanță cu soția lui, câteva zile, după care va merge la spitalul Sfântul Luca, tot din Belgia, o unitate medicală în care medicul a practicat medicina la începutul carierei.

La spitalul Sfântul Luca a lucrat ca anestezist, dar s-a întors în România pentru că a dorit să salveze pacienții din țara noastră.

Editor : Liviu Cojan