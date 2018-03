VIDEO. Tânără de 19 ani, lovită și înjurată de paznicii de la Spitalul din Craiova. Reacția unității medicale

O tânără de 19 ani din Craiova a fost agresată în spital chiar de paznicii plătiți să asigure liniștea în unitatea medicală. Maria, o studentă venită la spital să își viziteze iubitul care suferise o intervenție chirurgicală, dar a fost lovită și înjurată de unul dintre paznicii din spital. Tânăra a reușit să filmeze agresiunea.

„Am intrat în spital pe la Poarta 2. Erau foarte mulți oameni acolo și eu le-am explicat de ce vreau să intru și nu m-au lăsat, m-au băgat undeva jos cu multe persoane și apoi m-au chemat la ei și mi-au făcut semn să urc. Am urcat eu cu alte câteva persoane. Am urcat până la etajul 4. Am rămas pe hol și așteptam să vină asistentul să îmi spună ce trebuie să fac. Între timp, au venit băieții respectivi, care și ei erau jos când mi s-a făcut semn să urc. Mi-au zis să cobor, că nu înțeleg, că îmi bat joc de ei. Dânsul m-a tot împins și l-am întrebat de ce mă atinge și s-a enervat. La un moment dat am simțit ceva peste față, nu știu sigur dacă m-a lovit cu palma. Mi-am luat telefonul și am început să filmez. A început să îmi dea peste mână și m-a înjurat. În acest timp, ceilalți râdeau”, a declarat tânăra pentru Jurnalul Olteniei.

Maria a mers apoi la secția de Poliție, unde polițiștii i-au spus că poate depune o plângere, dar s-ar putea să aibă probleme, întrucât nu ar avea voie să filmeze în spital. Însă cum filmarea tinerei nu a afectat în niciun fel actul medical, ea a decis să depună plângerea și așteaptă să se ia măsuri împotriva paznicului agresiv și a colegilor săi, care au privit amuzați incidentul, în loc să intervină.

Purtătorul de cuvân al Spitalului Județean Craiova a declarat că paznicul a dat dovadă de un comportament inacceptabil și că va cere ca firma de pază să ia măsuri împotriva lui.

„Rolul agentului de pază este de a coordona accesul aparținătorilor în spital, de a-l permite, ori de a-l opri. Acestă coordonare trebuie făcută conform fișei postului, într-un mod civilizat și legal. Din imagini se observă cu ușurință că agentul de pază nu a acționat conform regulamentului intern și nici legislației arătând un comportament agresiv fizic și verbal față de aparținătoare. Acest comportament nu poate fi justificat în niciun fel. Nu agreem acest comportament. Spitalul va solicita lămuriri agentului de pază implicat în acest incident și de asemenea firmei de pază și se vor lua măsuri în consecință”, a declarat dr. Cristiana Geormăneanu, purtător de cuvânt al SJU Craiova.