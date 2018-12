Zeci de copii, găsiți în Catedrala de la Alba Iulia. Ei veniseră la paradă și nu aveau unde să înnopteze

Un grup de 22 de copii şi învăţătorul lor din judeţul Olt, au fost găsiţi sâmbătă seară de pompieri în Catedrala Încoronării din Alba Iulia. Ei veniseră să participe la parada de Ziua Națională, dar pentru că nu aveau cazare, au rămas în catedrală. Profesorul a sunat la 112, după ce unui elev i s-a făcut rău în biserică din cauza epuizării. Băiatul a fost transportat de urgenţă la spital.

Profesorul şi elevii au rămas la Catedrală, deoarece nu aveau unde se caza. În timp ce urmăreau un spectacol de colinde, unui elev i s-a făcut rău. Profesorul a chemat salvarea. Medicii SMURD l-au găsit semiconştient, obosit şi flămând. Elevul a fost transportat la spital pentru investigaţii ulterioare.

Copiii au între 11 și 14 ani.

- Noi aveam bilet la ora 9 dimineaţa, dar am rămas să plecăm cu trenul de 3. Am rămas la concertul de la catedrală. După, am înţeles că urma un concert de pian. Am decis cu copiii să nu mai plecăm la 3, a fost cam frig în această diminaţă şi am decis să nu mai mergem. Am înţeles că la catedrală urma să fie deschis până la 11 şi jumătate şi în timpul colindelor, vreo doi-trei copii chiar aţipiseră, a explicat Ionuț Buda, profesor de religie și istorie.

- Şi nu v-au întrebat părinţii unde or să stea copiii toată perioada asta?

- Am venit dimineaţă şi seara urma să plecăm.

- Au fost -10, -11 grade la un moment dat azi-noapte.

- De asta am decis să nu mai ieşim din biserică, să nu ieşim. Acolo era mai cald.

Grupul a ajuns în Alba Iulia sâmbătă, la ora 3 dimineaţa, după ce au mers 7 ore cu trenul. Au stat câteva ore în gară, după care au mers la cetate, pentru a urmări parada dedicată Centenarului.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Alba, locotenent Alina Marescu Dumitrescu, un apel la 112 a anunţat, sâmbătă seara, că un băiat se simte rău în interiorul Catedralei Reîntregirii. La sosirea echipajului de prim ajutor s-a constatat că era un grup de 22 de copii şi un profesor, care erau în Alba Iulia din data de 30 noiembrie şi care nu aveau cazare.



La faţa locului au fost trimise mai multe ambulanţe, fiind evaluaţi toţi copiii. Mai precis, la catedrală au venit cinci autospeciale transport personal victime multiple, trei medici, trei asistenţi, 20 pompieri şi paramedici SMURD.

Cu excepţia băiatului care a rămas la spital pentru investigaţii, restul elevilor şi profesorul au fost cazaţi în noaptea de sâmbătă spre duminică la Colegiul Naţional "Horea, Cloşca şi Crişan", unde, în contextul unui număr mare de vizitatori aşteptaţi de 1 Decembrie la Alba Iulia, a fost amenajat "un spital de linia întâi" şi există, ca atare, paturi.



Membrilor grupului li s-a oferit și o masă caldă.

Pe parcursul nopţii, copiii au fost supravegheaţi de o brigadă SMURD prezentă la faţa locului, iar dimineața li s-a făcut o nouă evaluare medicală.

Grupul urma să plece dimineață spre localitatea de domiciliu. Profesorul de religie spune că i-a adus pentru prima dată pe acești elevi la Alba Iulia, dar că în anii precedenţi ar mai fi organizat excursii la Bucureşti, în care plecau de dimineaţă şi se întorceau seara și de aceea ar fi primit acordul părinţilor de a organiza și de această dată excursia.

(surse: Digi 24, Agerpres)

