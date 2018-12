Copiii „cazați” la catedrală. Părinții i-au trimis în excursie doar cu bani de tren

Prea săraci ca să se cazeze în Alba Iulia, unde au participat la ceremoniile de Centenar. Este povestea tristă a celor 20 de elevi din judeţul Olt, găsiţi de pompieri sâmbătă seara, îngheţaţi şi epuizaţi, în Catedrala din Alba Iulia. Părinţii spun că ştiau de condiţiile din excursie, dar nu au avut bani decât pentru biletul de tren. Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt a deschis o anchetă şi ameninţă cu sancţiuni.

Pentru a face lumină în acest caz, inspectorii şcolari au mers la Şcoala Gimnazială din Dăneasa. Au stat de vorbă cu părinţii celor 20 de elevi, care spun că nu au avut bani să le asigure, pe lângă biletul de tren, şi cazare copiilor:

- Era prea scump. Da, am ştiut, că pleacă pe 30 noiembrie şi vin pe 2 decembrie. Da, da, am ştiut şi am semnat pentru asta.

- Nu ne-am fi permis, dar ne-am bucurat că am ştiut că e un timp foarte scurt, nici noi nu am avut pe timpul nostru posibilitate.

Prins în mijlocul scandalului, profesorul care a organizat excursia la Alba Iulia regretă cele întâmplate.

Ionuţ Bobea, profesor de religie: Cred că trebuia să iau mai din timp legătura cu seminarul sau cu un alt liceu care să ne cazeze.

Georgian Dănescu, directorul Şcolii Gimnaziale Dăneasa: De acum încolo o să fim mai atenţi cu documentele excursiei şi o să respectăm metodologia.

Atât profesorul de religie, cât şi directorul şcolii ar urma să fie sancţionaţi, anunţă reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Olt.

Mariana Gheorghe, inspector școlar: Părinţii mi-au motivat că situaţia financiară nu le-a permis. Din păcate ISJ şi unitatea de învăţământ va lua măsuri pentru viciile de procedură care au existat.

Cei 20 de elevi au fost găsiţi sâmbătă seara de pompieri în Catedrala Reîntregirii Neamului din Alba Iulia, după ce dascălul care îi însoţea a sunat la 112 pentru că unui băiat i se făcuse rău de oboseală. Ulterior, copiii au fost cazaţi la Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan”, şi au primit o masă caldă.

Citiți și:

Reacție incredibilă în cazul copiilor „cazați” la catedrală. „Mama mi-a zis: Nu trebuia să sunați la 112”

Etichete:

,

,