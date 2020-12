Augustin Zegrean, fostul șef al CCR, a declarat la Digi24 că nu se pot impozita doar pensiile speciale, întrucât se intră în disfuncție constituțională și că legea trebuie să fie egală pentru toți. Curtea Constituțională a decis, potrivit unor surse, ca taxarea pensiilor speciale este neconstitutională. Este vorba inclusiv de pensiile militarilor și ale magistraților, iar hotărârea vine după mai multe luni în care soluția a fost amânată de judecătorii CCR.

În iulie, Parlamentul a decis impozitarea tuturor pensiilor speciale cu până la 85%, decizie declarată acum neconstituțională de CCR.

"Este un articol în Constituția României care vorbește despre justa așezare a sarcinilor fiscale, asta înseamnă că dacă la o categorie specială pui o altă taxare decât la majoritatea, nu este în regulă. Am mai spus-o, nu se poate face acest lucru pentru că se intră în disfuncție constituțională, dacă vreți să puneți impozite, nu puneți doar la pensionari, puneți și la cei care au salarii mari, deputați, senatori, membri ai Guvernului. Sunt oameni în România care au 20.000 de euro salariu, de ce nu-i taxează cu 85%?", a spus la Digi24, Augustin Zegrean.

Fostul șef al CCR a explicat că potrivit Constituției, toți oamenii sunt egali în fața legii și a autorităților și o astfel de impozitare ar trebui să se facă pentru toți cei care are venituri mari, peste o anumită sumă, indiferent că e vorba de pensii, salarii sau alte încasări.

"Parlamentul are dreptul să taxeze astfel de pensii, dar să respecte dispoziția constituțională, cine are venituri mai mari de 10.000, că e vorba de salariu sau pensie, plătește impozit 85%, dar nu să spună că doar judecătorii, procurorii sau milițienii trebuie să plătească această taxă. Nu se poate asa ceva, este vorba de principiul egalității, scrie în Constituție că toți suntem egali în fața legii și a autorităților. Am auzit în campanie că dacă se va vota un anumit partid, nu vor mai fi impozitate salariile minime, adică la unul nu-i iei deloc, la altul îi iei tot?", a mai spus Zegrean.

Întrebat dacă există un conflict de interese, Augustin Zegrean a declarat: "Tot în Constituție scrie că unica instituție în materie de litigii este Curtea Constituțională. Cine să judece dacă nu ei între ei? Nimeni poate stabili constituționalitatea sau neconstituționalitatea unei legi, a unei ordonanțe, doar CCR. Intrăm în paradoxului bărbierului din Antichitate, când se spunea că bărbierul bărbierește pe toți cei nebărbieriți și se punea problema cine-l bărbierește pe el".

"Trebuie să se facă o lege clară și corectă, nu poți să te joci cu chestia asta", a conchis Zegrean, la Digi24.

CCR a decis că taxarea pensiilor speciale cu până la 85% este neconstituțională

Judecătorii CCR au decis că impozitarea pensiilor speciale, inclusiv pensiile militarilor și ale magistraților, este neconstituțională.

Decizia CCR vine după mai multe luni în care judecătorii constituțional au amânat soluția. Parlamentul a decis în iunie impozitarea tuturor pensiilor speciale cu până la 85%.

Conform proiectului de lege, pensiile speciale, inclusiv pensiile militarilor și ale magistraților, ar fi urmat să fie impozitate cu 85% dacă pensia este mai mare de 7.000 de lei și cu 10% pentru pensiile cuprinse între 2.000 și 7.000 de lei.

Avocatul Poporului, Renate Weber, a atacat la Curtea Constituţională proiectul de lege. Legea a fost atacată la Curte și de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Editor : Alexandra Andronie