Când ia un pilot decizia de a nu ateriza pe ceață. Cele trei condiții de care trebuie să țină cont

Nervi, nerăbdare și planuri date peste cap după zboruri redirecționate pe alte aeroporturi. Prin asta au trecut pasagerii mai multor curse aeriene după ce zborurile lor cu destinația Suceava au fost redirecționate pe alte aeroporturi din țară. Cauza a fost ceața care nu le-a permis piloților să ducă aeronavele la sol. Cum anume se iau astfel de decizii au aflat jurnaliștii Digi24 care au mers într-un simulator de zbor și au vorbit cu un pilot profesionist.

Așa arată o simulare de aterizare în condiții de ceață pe aeroportul Otopeni din Capitală. Atenția comandantului de zbor este în ecranele de bord și nu afară. Nu contează ce vede, cum percepem noi cu ochiul liber ceața. Contează ca aparatura să funcționeze optim.

Alexandru Geică, pilot instructor pe Boeing 737: Vizibilitatea redusă activează trei direcții pe care pilotul trebuie să le analizeze: licența lui trebuie să fie cu low visibility, aeronava respectivă trebuie să fie dotată și în al treilea rând trebuie ca aeroportul să aibă dotările necesare pentru o apropiere cu vizibilitate redusă. Dacă nu are cele 3 condiții, nu are voie să înceapă apropierea. Poate să stea în holding în speranța că se îmbunătățește vremea, atunci să se încadreze, dar un timp limitat, 20-30 de minute.

Dacă nu respectă cele trei condiții, pilotul își poate pierde licența. Problema în România este că cea mai mare parte dintre aeroporturile din țară nu au dotările necesare care să transmită datele, în condiții de ceață, către aparatura performantă din avioane.

Alexandru Geică, pilot instructor pe Boeing 737: Fără aceste dotări nu se poate veni din motive de cost fiind 3, 5, 7 curse pe an cu ceață și probabil pentru tine, ca aeroport, nu este profitabil să investești pentru 5 curse pe an.

Pasagerii ar trebui să înțeleagă, spun instructorii de zbor, că orice decizie se ia pentru siguranța zborului și pentru respectarea procedurilor.

Alexandru Geică, pilot instructor pe Boeing 737: Eu, de când am intrat în aviațe, am învățat zicala „Safety first, siguranța pasagerului este pe primul loc, apoi punctualitate, confort și stewardese frumoase.

Mai multe aeronave de la Doncaster, Viena și Manchester au avut probleme duminică pe aeroportul din Suceava, acolo unde nu au putut ateriza. Pasagerii au ajuns fie la Iași fie la Cluj.

În astfel de cazuri, nu este vorba despre care aeroport este mai aproape, ci de aeroporturile cu care are contracte respectiva companie. Spre exemplu, în cazul curselor de Wizz Air, comandantul de zbor trebuia să decidă între Iasi și Bacău, iar la Ryanair între București și Cluj-Napoca.

Călătorilor li s-a pus apoi la dispoziție autocare cu care au fost duși înapoi la Suceava.

