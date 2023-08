Cine este eroul de pe skijet, care a scos-o din marea învolburată pe adolescenta de 16 ani, la Mamaia. Trei oameni au murit înecați

Trei oameni au murit luni, la Mamaia, în timp ce încearcau să salveze din valuri o adolescentă în pericol de înec. În spatele tragediei care a îndoliat litoralul există și un erou, scrie Ziua de Constanța. Este vorba de Dani, tânărul care a reușit să o recupereze din marea învolburată pe fata de 16 ani. Potrivit martorilor, adolescenta, care acum este internată în spital, ar fi fiica unuia dintre bărbații care au decedat.



Dani C. lucreaza la baza nautică de pe plaja Cleopatra din stațiunea Mamaia, scrie sursa citată. Pe 14 august a fost sunat de un coleg și rugat să dea o mână de ajutor pentru salvarea din valuri a unei adolescente de 16 ani. Deși marea era extrem de agitată și stragul roșu era arborat, fără să stea pe gânduri, tânărul s-a urcat pe skijet și a pornit în misiune:

"Am fost sunat de un coleg de la o bază nautică din Mamaia Nord, că în zona pasarelei (n.r. de la plaja Victoria) este o persoană în pericol de înec. Nu știam despre ce este vorba, iar când am ajuns fata era agățată în capătul pasarelei și abia se mai ținea, era zgâriată pe mâini. Celelalte 3 persoane pluteau deja și erau salvamarii care se chinuiau să îi scoată să îi resusciteze. Am apucat-o pe fată, am ridicat-o pe skijet, mi-a zis să o las puțin să se liniștească. Atunci am observat că era zgâriată pe mâini. După ce s-a liniștit am dus-o la mal și au preluat-o cei de la SMURD care deja erau acolo împreună cu poliția și jandarmeria", a povestit, pentru Ziua de Constanța, Dani C.

În acea dimineață, ISU Dobrogea a fost solicitat să intervină în stațiunea Mamaia la cinci persoane care se aflau în pericol de înec. Turiștii de pe plajă au făcut lanț uman, o intervenție extrem de dificilă din cauza vântului și a mării extrem de agitate. Trei bărbați au fost înghițiți de valuri, fiind scoși fără suflare la mal de salvamari, scrie sursa citată.

Potrivit martorilor, unul dintre cei trei bărbați decedați ar fi chiar tatăl fetei de 16 ani. Tânăra fusese trasă de curenți și nu a mai putut ajunge la mal, moment în care tatăl ei a intrat în apă după ea pentru a o salva. Nu a reușit, iar în ajutorul său au venit alți doi bărbați.





