O pictură murală, realizată pe fațada unui bloc din Sibiu, se numără printre cele mai apreciate opere de street art din lume. Lucrarea de 200 de metri pătrați aparține unui artist argentinian și s-a clasat pe primul loc, în iulie, în topul Street Art Cities, scrie Agerpres.

Opera "Urletul furtunii" a fost realizată de artistul argentinian Julian Cruz pe fațada unui bloc de pe strada Fântânele din Sibiu. În competiția organizată de Street Art Cities, lucrarea de 20 metri înălțime și 10 metri lungime a reușit să adune cele mai multe voturi din lume, devansând ţări precum Irlanda şi Spania.

Sursa foto: Facebook / Sibiu International Street ART Festival

“Una dintre cele mai respectate platforme de street art din lume se numeşte Street Art Cities. Ei sunt din Spania, dar au foarte mulţi urmăritori pe Facebook şi Instagram, este cea mai recunoscută platformă şi de către artişti. Este pentru a treia oară (n.r. când intrăm în selecţie), dar este pentru prima oară când ajungem în finală şi câştigăm locul întâi. Pentru Sibiu este o premieră şi o mândrie, pentru că nicio altă lucrare din România nu a fost apreciată la felul acesta”, a declarat organizatorul Sibiu International Street ART Festival, Andrei Oltean.

Practic, o faţadă mucegăită a unui bloc de patru etaje din Sibiu s-a transformat într-una dintre cele mai spectaculoase lucrări de street art din România şi din lume.

"Lucrarea se află în cartierul Valea Aurie, pe strada Fântânele. Este executată pe un bloc de locuinţe, unde toată faţada era mucegăită. Şi când am fost să strâng semnăturile ca să fac lucrarea acolo, s-au strâns toţi vecinii, au făcut şedinţă de scară şi au considerat că trebuie să facă o parte de acoperiş, inclusiv scocul, ca să nu se mai ajungă în situaţia asta. Deci, cumva, pentru că ne-am dus să facem lucrarea aceasta murală acum, s-au mobilizat, au pus 200 de lei de familie, s-a schimbat scocul şi ce mai trebuia, pentru că acolo, când ploua, curgea apa în zona respectivă şi efectiv au crescut muşchi pe faţadă. Este un bloc cu patru etaje. Lucrarea are 20 de metri înălţime, iar lăţimea are 11 metri. Are, deci, peste 200 de metri pătraţi şi artistul a fost pentru prima oară la Sibiu", a explicat Andrei Oltean pentru sursa citată.

În total, în Sibiu sunt acum 146 de lucrări de street art, care totalizează 13.600 de metri pătrați de pictură murală.

