Cozmin Gușă: Vom renunța la colaborarea cu „trompetele” lui Coldea

Cozmin Gușă, unul dintre acționarii Realitatea TV, revine cu noi declarații după interzicerea apariției la postul de televiziune a lui Oreste Teodorescu și a Oanei Stănciulescu.

Cozmin Gușă este în conflict cu Rareș Bogdan / Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Singurul lucru interesant şi folositor din telenovela Rareş Bogdan este că, analizând poziţionarea publică a unor invitaţi ai Realităţii, l-am identificat pe generalul Florian Coldea (fostul prim-adjunct al directorului SRI) în spatele acestei operaţiuni. Nu-i mare surpriză, dar e utilă: vom renunţa la colaborarea cu trompetele lui Coldea”, este ceva benefic pentru dezbaterea publică din România în mod sigur!”, a declarat Cozmin Guşă.

Anterior, acesta afirmase că el a inventat brandul „Jocuri de Putere și pe Rareș moderatorul”.

Rareş Bogdan, realizatorul emisiunii „Jocuri de putere”, difuzată de Realitatea TV, a fost suspendat miercuri şi joi de pe post, după ce cu o seară în urmă i-a cerut demisia directorului Realitatea TV, Edward Pastia. El şi-a motivat solicitarea prin faptul că Oreste Teodorescu şi Oana Stănciulescu, invitaţi periodic în cadrul programului, au fost interzişi în emisiune. Jurnalistul spune că dacă nu i se va permite accesul în platou, va considera că televiziunea s-a despărţit de el şi de echipa sa.

Oreste Teodorescu a scris pe Facebook marţi seară, înainte de intra în emisiunea „Jocuri de putere: „Astăzi, cu un minut înainte sa intru în platoul „Jocuri de putere”, am fost interzis la Realitatea... După cinci ani de combat împotriva Ciumei Roşii, pentru ca nu am marşat la ideea partidului Realitatatea, şi pentru că politicul nu mai are nicio legătură cu jurnaliştii independenţi, cu părere de rău pentru publicul celei mai bune emisiuni din România, cu regretul ca îl las singur pe Rareş, între lupi, fără să îmi doresc asta, vă spun la revedere! Sper să ne reîntâlnim televizat cât mai curând! Rămân acelaşi soldat unei cauze drepte pentru ţara mea! Nu pot fi complicele nici unei maşinaţiuni...”.

