Cum a fost pedepsită studenta din Suedia care a împiedicat deportarea unui bărbat „în iad”

Elin Ersson, o studentă de 22 de ani care a protestat anul trecut faţă de deportarea unui azilant, a fost găsită vinovată de încălcarea legilor aviaţiei din Suedia şi amendată cu 285 de euro, scrie The Guardian.

Ersson a fost găsită vinovată de tribunalul din Gothenburg şi amendată cu 3.000 de koroane suedeze.

În iulie 2018, ea şi-a transmis în direct pe Facebook încercarea de a opri un zbor al Turkish Airlines de a decola de pe aeroportul din Gothenburg pentru a împedica astfel deportarea unui imigrant în Afganistan sau „în iad”, cum spunea tânăra.

După ce Ersson a refuzat să îşi ocupe locul, mai mulţi pasageri s-au alăturat protestului ei iar azilantul a fost dat jos din avion, în aplauzele pasagerilor. Videoclipul a devenit viral pe internet, fiind vizionat de milioane de ori.

Protestul a primit reacţii mixte în Suedia, o ţară în care atitudinea faţă de imigraţie a devenit una mai dură. Guvernul a redus semnificativ numărul azilanţilor şi a modificat legile privind imigraţia pentru a se conforma cu restul Uniunii Europene. Suedia a primit 370.000 de persoane în cinci ani până în 2016, însă a primit doar 21.500 de cereri de azil în 2018, în scădere faţă de maximul de 163.000 în 2015.

Ersson nu a comentat sentinţa, însă avocatul ei, Tomas Fridh, a declarat pentru The Guardian că este dezamăgit de decizia tribunalului şi că va face apel.

„Dorinţa lui Elin nu a fost să comită o infracţiune sau să încalce legea, protestul ei ar putea fi văzut ca având elemente de rebeliune civică, însă în acest caz ceea ce este corect este şi legal”, a afirmat el.

Politicienii liberali şi de stânga consideră că decizia în cazul lui Ersson reprezintă dovada că protestele sunt din ce în ce mai puţin tolerate.

„Suedia are reguli din ce în ce mai stricte privind azilul”, a afirmat Abir Al-Sahlani, un fost parlamentar al Partidului de Stânga care a făcut campanie în 2011 împotriva deportării unei femei de 91 de ani din Ucraina.

„Este uimitor pentru mine ca liberal că acest lucru are loc sub un guvern social-democrat ... Decenţa s-a retras, are loc o schimbare dramatică în dezbaterea din Suedia”, a adăugat el.

