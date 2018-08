Bani din Fondul de rezervă. USR îl contrazice pe Teodorovici

Uniunea Salvaţi România îl contrazice pe ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, cu privire la modul în care au fost alocaţi banii din Fondul de rezervă al Guvernului, relatează Agerpres.

Foto: Shutterstock

„Guvernul PSD-ALDE nu are bani să intervină pentru a opri răspândirea pestei porcine deoarece la elaborarea bugetului pe 2018 aproape toţi banii din Fondul de rezervă al Guvernului au fost alocaţi la alte cheltuieli. În decembrie anul trecut, când se discuta bugetul pe 2018, domnii Eugen Teodorovici, Viorel Ştefan şi Ionuţ Mişa au scăzut Fondul de rezervă al Guvernului de la 83 de milioane la doar 3 milioane”, se arată într-un comunicat transmis de USR.

Potrivit USR, la acel moment reprezentanţii săi au spus că este absurd ca Guvernul României să nu aibă bani în fondul de rezervă, pentru că pot apărea situaţii de criză, „dar cei trei experţi în finanţe ai PSD au ignorat” această observaţie.

„Astăzi, Guvernul PSD nu are bani să intervină pentru a opri răspândirea pestei porcine, iar Eugen Teodorovici spune că nu sunt bani la fondul de rezervă pentru că s-ar fi cheltuit pe alte 'urgenţe'”, a declarat deputatul USR Cosette Chichirău, membru în Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.

Uniunea Salvaţi România solicită Guvernului PSD-ALDE „să-şi asume public responsabilitatea pentru transformarea României într-un abator imens”.

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a spus, miercuri seară, la Antena 3, că nu mai sunt bani în Fondul de rezervă al Guvernului.

„Fondul de rezervă al Guvernului este, astăzi, zero pentru că am alimentat tot timpul situaţii care au apărut. Anul acesta am tot dat pe inundaţii, calamităţi naturale, pestă porcină, deci s-au alimentat nişte fonduri în astfel de situaţii. Sunt publicate în Monitorul Oficial Hotărârile de Guvern prin care au fost alocate sumele respective. Peste 600 de milioane de lei doar pe calamităţi naturale, evenimente care s-au anticipat de anul trecut când s-a făcut bugetul pe 2018”, a spus ministrul.

