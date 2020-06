Cât ne-a costat până acum criza de coronavirus? Explicațiile ministrului Cîțu

"Criza COVID ne-a costat 3,1 miliarde de lei", a anunțat ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, la Digi24. Acesta a mai adăugat că "așa cum arată astăzi încasările s-ar putea să fie mai bune decât anul trecut în luna iunie, când era un an de creștere economică".

"3,1 miliarde lei sunt cheltuieli direct legate de criza de coronavirus. Am cumpărat echipamente, am plătit șomajul tehnic, sunt mai multe. Suplimentul pentru medici nu a fost plătit încă. Vor mai fi cheltuieli legate de COVID în perioada următoare.

Când am făcut rectificarea bugetară am dublat deficitul bugetar. Și atunci am adăugat 3 puncte procentuale. Aceste puncte procentuale veneau din 10 miliarde cheltuieli în plus, legate în special de COVID, și 20 de miliarde de lei venituri mai mici la buget. Nu putem să eliminăm total efectul crizei. Putem doar să minimizăm efectul negativ asupra economiei.

Luna iunie este o surpriză plăcută. Sunt companii în România care plătesc la timp. Așa cum arată astăzi încasările s-ar putea să fie mai bune decât anul trecut în luna iunie, când era un an de creștere economică, așa arată indicațiile.

Impactul la jumătatea anului este de 10 miliarde de lei. Totuși am reușit să nu avem nicio întârziere la nicio plată către pensii, salarii, ajutoare sociale. La PNDL (Programul Național de Dezvoltare Locală) plățile au ajuns la nivelul lunii mai, am plătit facturile. Am returnat TVA cam cu 4 miliarde mai mult decat anul trecut. Am lăsat bani mai mulți companiilor și așa vom merge mai departe. Sunt multe companii care au plătit la timp și așa avem și aceste rezultate".

