Ce trebuie să știm când investim în criptomonede. „Cea mai simplă întrebare: Ai bani de pierdut?”

Este nevoie de o documentare serioasă înainte de a începe o investiție în criptomonede, este opinia antreprenorului în domeniul tehnologiei blockchain, Sebastian Cochinescu. Acesta a declarat în emisiunea „În fața ta” de la Digi24 că în momentul în care decidem să investim în criptomonede trebuie să luăm în calcul că acei bani pot fi pierduți și trebuie să ne gândim bine dacă ne permitem să ne pierdem investițiile.



Claudiu Pândaru: Dumneavoastră când ați auzit prima dată de blockchain și de criptomonede?

Sebastian Cochinescu, antreprenor: Am auzit de tehnologii distribuite în '98-'99, când exista un program la SETI Serch for extraterrestrial intelligence, era o joacă de a caută în bucățele distribuite informații și semnale de la extratereștri și foloseam câteva zeci de calculatoare pentru a mina aceste date și a căuta tipare. Mi-am luat un an în care am studiat, am fost în America, în Italia, am început doctoratul în zona asta cu aplecare pe blockchain și, după un reserch făcut ca la carte, am zis: OK, asta e tehnologia pe care vreau să pariez cu timpul meu.

Florin Negruțiu: Dumneavoastră sunteți în fața unui om care nu știe ce-i cu Bitcoin, dar are niște bani de aruncat, de investit. Ce l-ați sfătui să facă?

Sebastian Cochinescu, antreprenor: Îi aveți de pierdut? Asta este prima întrebare pe care o pun. Îi aveți de pierdut, îi aveți de investit, îi aveți de multiplicat, sau îi aveți de pus undeva să facă pui? Îi puteți și cheltui, de ce nu? Dar îi aveți de pierdut? Vă permiteți să îi pierdeți, vă pare rău că îi pierdeți? Asta e cea mai simplă întrebare. Înainte de a investi în orice, nu doar în criptomonede. Practic, ceea ce se spune, cutuma industriei este nu investi mai mult decât îți permiți să pierzi.

