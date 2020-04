Cîțu: Nu am luat în serios documentul de la Matei Balș. Problema e că 3 lideri de partide instigă la revoltă socială

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, spune că nu a luat în serios documentul Institutului Matei Balș, care conține, între altele, și măsuri economice. Sunt aceleași propuneri populiste depuse la Parlament și de partide din opoziție, adaugă el, precizând că măsurile luate până acum ajută economia, dar că trebuie să se calculeze fiecare bănuț.

„Am văzut azi puțin acel document, nu am luat în serios un document de la Institutul Matei Balș care vorbește de probleme economice, e ca și cum mi-aș da eu cu părerea despre ce trebuie să facă domniile lor acolo”, a spus Florin Cîțu la Digi24.

„Proiecte similare am văzut în Parlament, votate de opoziție, și le-am taxat. Au fost în Parlament de când am intrat în această criză. Faptul că putem să relaxăm condițiile de a avea deficit mai mare, deși aveam probleme din trecut, trei ani de guvernare PSD, faptul că Comisia Europeană nu mai e la fel de drastică nu înseamnă că putem crește deficitul la 10%. E o utopie. Am încercat să le explic parlamentarilor, una e să faci deficit 10% și alta e să-l finanțezi”, a spus Cîțu.

„România luptă pentru fiecare leu. Finanțarea deficitului, a avea acei bani ca să plătești cheltuielile crescute, asta contează. E foarte ușor să fii în Parlament, să crești deficitul pe hârtie, să faci ce a făcut acel domn sau cine l-a făcut de la Matei Balș, să elimini taxe și să spui că se va rezolva. Nu se rezolvă. Banii trebuie să vină de undeva. O mare parte din companii sunt închise și nu pot plăti impozite. Am luat măsura de amânare a plății. O mare parte din acei bani vin din împrumuturi. Una e să finanțezi un deficit de 6% și alta de 10%”, a explicat ministrul.

„Am calculat fiecare bănuț”, a adăugat el.

Cîțu spune că toate partidele din opoziție au votat măsuri populiste în Parlament, din motive electorale.

În ceea ce privește un eventual „guvern paralel” sau un minister care să se ocupe doar de pandemia de coronavirus, așa cum se vorbea în documentul Institutului Matei Balș, Cîțu spune că sunt „idei de sorginte comunistă sau fascistă”.

„Nu acest mesaj e important. Mă duc la ce spun cei 3 lideri, președinți de partid, care instigă la revoltă socială, le spuneau oamenilor să iasă din casă. Acolo e problema. Avem oameni în Parlament care instigă la revoltă socială. De când a început această criză nu fac altceva decât să meargă la televiziuni, unde dau mesaje pesimiste, alarmiste, și creează panică în societate”, a mai spus Cîțu.