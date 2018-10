(P) Care sunt avantajele centralelor pe lemne

Cauți o centrală pe lemne? Dacă te numeri printre cei care nu au achiziționat încă o centrală termică pentru locuință, află în cele ce urmează despre avantajele incontestabile ale centralelor pe lemne Liepsnele. Având în vedere faptul că în ultimul timp au apărut multe sisteme moderne de încălzire, este bine să alegi cel mai eficient sistem în funcție de suprafața locuinței care trebuie încălzită.

Care sunt avantajele unor centrale pe lemne?

Încălzirea cu lemn este cea mai ieftină, de aceea mulți români renunță la centralele electrice sau pe gaze și aleg să folosească centrale pe lemne care pot funcționa si cu rumeguș, cărbune, brichete de rumeguș, deșeuri din lemn. Brichetele de rumeguș sau deseuri vegetale pot înlocui lemnul, au prețul mai mic și sunt un combustibil ecologic foarte bun pentru centrale pe lemne. Cărbunele este un combustibil la fel de accesibil.

Dacă lemnul este de calitate slabă sau dacă are un grand mare de umiditate atunci căldura produsă de centrala este mai mică, pentru că temperaturile în camera de ardere vor fi mai scăzute. Contează foarte mult ca lemnele să nu aibă umiditatea ridicată, să fie cât mai bine uscate, astfel creste randamentul centralei. În cazul in care lemnele sunt cu umiditate crescuta se recomandă folosirea ventilatorului de aer al centralei care rezolvă partial această problemă și astfel sistemul produce mai multă căldură.

Trebuie ținut însă cont și de faptul că în anumite cazuri dacă se folosește un combustibil necorespunzător, este posibil sa apara probleme la sistemul de incalzire sau infundarea cosului. Lemnele se usucă cel mai bine la aer și vânt, de aceea este bine să fie cumpărate din timp și ținute într-un loc adecvat, cum este spre exemplu șopronul casei dar care trebuie să fie acoperit. Iarna lemnele se acoperă cu prelată pentru a le proteja de zăpadă. Cel mai bun lemn pentru foc este acela de esenta tare care oferă o putere calorică cat mai mare, aceasta este invers proporțională cu umiditatea lemnului.

Cele mai eficiente centrale pe lemne sunt centralele fabricate în Lituania de brandul Liepsnele, care este apreciat la nivel mondial.

Se poate alege varianta de centrale pe lemne Liepsnele L40 care funcționează cu lemne sau cu brichete de rumeguș, la care durata de ardere este de până la 30 de ore. Această centrală încălzește o locuință de 180-400 mp cu izolatie de buna calitate, cantitatea necesară de lemn pentru foc fiind de 75 kg, iar puterea acestui cazan este de 40 kW.

Dacă se dorește achiziționarea unei centrale pe lemne Liepsnele L40 Universală, în acest caz apare avantajul că alimentarea se poate realiza cu lemne sau cu rumeguș, dar și cu deșeuri de lemn, cărbune sau bricheti din deseuri vegetale. De asemenea, centrala L40 Universală include un grătar fabricat din fontă și un traseu secundar de aer care facilitează arderea mai multor tipuri de combustibili – lemne, cărbuni, brichete de rumegus, brichete de paie, deseuri de lemn. În acest caz, dacă se folosește alimentarea cu cărbune, durata de ardere este de până la 3-5 zile, in functie de calitatea carbunelui. Aceasta poate încălzi o locuință de 180-400 mp, iar puterea acestui cazan este de 40 kW.

Centralele Liepsnele sunt cele mai bune centrale pe lemne în prezent, sunt produse de calitate, constructie simpla, durabile în timp, cu un design deosebit, se remarcă prin randament bun și autonomie ridicată.

Aceste produse au marcajul CE si sunt omologate TUV. Principiul de ardere la aceste centrale este tip lumânare. Pentru ca eficiența să fie maximă, este important ca locuința să fie bine izolată. Coșul de fum trebuie să fie profesional, din inox, racordul intre centrala si cos trebuie poziționat pe orizontală pentru a preveni scurgerea condensului in centrala. Inaltimea cosului trebuie sa fie de minim 6m de la racord in sus, este bine să fie cu jumătate de metru peste coama casei. Distanța dintre coșul de fum și racordul centralei trebuie să fie intre 20cm si 120 cm maxim. Înălțimea coșului de fum depinde de zona unde se află poziționată casa (la deal, vale, alături de blocuri, clădiri înalte sau de copaci). Diametrul coșului de fum este recomandat sa fie intre 1800-200 mm.

Atunci când coșul de fum se curăță frecvent, o dată pe lună, acesta are un tiraj mai bun si un randament mai bun. În funcție de modelul centralei pe lemne, masa centralei poate varia între 173-300 kg, cantitatea de apă din boiler poate fi de 30-45 l, iar temperatura apei din centrala trebuie reglata la 70-80 grade Celsius.

Pentru ca centrala să producă mai multă căldură, este necesar ca acesta să funcționeze corespunzător. Specialiștii spun că funcționarea centralei pe lemne va fi corectă dacă montajul se realizează corespunzător instrucțiunilor din documentația tehnică, dacă combustibilul este de calitate (lemnele sunt uscate), dacă coșul de fum are dimensiunea corectă și dacă se face în mod frecvent o verificare si daca este cazul curățare a cazanului de gudron și cenușă (o dată la doua saptamani). Verificarea sistemului de evacuarea fumului se face o dată la 30 de zile.

Foarte mulți clienți s-au convins deja de valoarea mărcii Liepsnele și au recomandat aceste centrale cu încredere altor persoane. Prețul centralelor pe lemne Liepsnele este relevant în primul rând pentru calitatea acestor produse și apoi pentru brand.

Clienții care aleg să cumpere o centrală Liepsnele vor beneficia de un serviciu bun la un nivel ridicat, de avantaje și sfaturi utile de la specialiști. Centrala se poate comanda pe site (se completează formularul de comandă), telefonic sau pe adresa de email, produsul se poate plăti online sau la livrare ramburs, există și posibilitatea achitării lui online în rate. Se oferă garanție și documentații de instalare complete. Livrarea produsului se face destul de rapid, în 2-3 zile lucratoare de la lansarea comenzii, în condiții foarte bune de transport, prin curier rapid.

