(P) Unul dintre cei mai buni freelanceri de pe platforma 99designs este din România, iar drumul său spre succes a fost într-adevăr surprinzător

Drumul profesional parcurs de Constantin Lambru, sau CostinLogopus cum este cunoscut astăzi de către colegii freelanceri pe platforma 99designs, poate fi considerat în multe feluri, dar în niciun caz unul obișnuit.

Într-o propoziție: de la director comercial, la antreprenor independent și până la freelance designer de top.

Nu demult, cariera sa a fost marcată de o întâmplare foarte interesantă.

Și anume, CostinLogopus este autorul designului care a câștigat concursul pentru noul logotip al companiei LINK group - una dintre companiile internaționale de top care oferă cursuri profesionale și certificări internaționale în domeniul tehnologiei informației și al afacerilor moderne din această regiune.

Însă, adevărata surpriză a fost atunci când fondatorii acestei companii au aflat că în spatele soluției câștigătoare se află unul dintre foștii cursanți LINK Academy, instituție educațională fondată de compania LINK group.

„Oamenii care au ales cea mai bună soluție de design nici nu bănuiau că printre cele 190 de soluții propuse, se află tocmai lucrarea cursantului nostru. Chiar este o întâmplare minunată, motiv pentru care suntem și mai fericiți că am ales această soluție de design de top”, declară cei din cadrul companiei.

L-am contactat pe designer și l-am rugat să ne spună povestea lui - de ce a ales să se înscrie la LINK Academy, cum a decurs cariera sa după aceea și dacă ne poate spune mai multe lucruri despre soluția câștigătoare.

Pentru toate „de vină” este criza economică globală

După finalizarea studiilor la Universitatea Hyperion, CostinLogopus a lucrat câțiva ani ca director comercial într-o firmă IT de succes.

Deși avea o poziție bună și un job stabil, a fost atras de antreprenoriat și a pornit în aventura afacerilor personale. Împreună cu câțiva prieteni și-a înființat o companie privată care nu avea nicio legătură cu IT-ul. Câțiva ani, firma a mers bine, însă, criza economică din 2009 a avut un efect puternic asupra afacerii și lucrurile au început să meargă din ce în ce mai rău, astfel că prin 2012, punerea ei pe stand-by devenea o opțiune tot mai clară.

A sosit momentul pentru un nou început.

Un nou început la LINK Academy

CostinLogopus a trebuit să caute o soluție ca să iasă din situația economică deficitară.

Uneori, răspunsurile pe care le căutăm sunt chiar în fața noastră, iar în cazul acestui designer se aflau în experiența sa - el a decis să se întoarcă la vechea sa pasiune și la un domeniu de perspectivă - IT-ul. Tocmai atunci a văzut că LINK Academy face înscrieri pentru o nouă generație.

Grație naturii sale creative și curajoase, spiritului dinamic mereu în căutare de ceva nou, Constantin a ales departamentul Design&Multimedia:

„Am vrut ceva care să-mi permită să-mi exprim creativitatea în mass-media modernă și să-mi asigure câștiguri bune în viitor. Departamentul Design&Multimedia părea a fi cel mai bun lucru pentru mine. Am decis să îmi încerc talentul în acest domeniu, m-am înscris la LINK Academy și s-a dovedit a fi o alegere bună”.

În scurt timp a văzut că LINK Academy este alegerea perfectă. Cursurile l-au ajutat să asimileze rapid principiile de bază legate de design și abilități tehnice. Simultan, a avut posibilitatea de a învăța cele mai moderne software-uri pentru design. Astfel, a îndeplinit două condiții necesare unui designer de succes - cunoașterea la nivel înalt a laturii tehnice a lucrului și cele mai noi standarde ale programelor pentru design.

Însă, un lucru l-a ajutat în mod special pe Constantin să-și elibereze creativitatea și să devină ulterior un designer extrem de căutat: lucrul cu profesori dedicați care au fost în permanență la dispoziția cursanților, pregătiți să-i ajute cu sfaturi și experiență:

„Toți profesorii au fost dedicați și deschiși. La toate întrebările și nelămuririle mele au avut întotdeauna răspunsul potrivit și un sfat valoros. Cunoștințele lor, experiența lor practică bogată și tactul pedagogic - ne-au oferit posibilitatea de a învăța direct de la cei mai buni și mai de succes din domeniu. Iar acesta este unul dintre cele mai mari privilegii pe care și le poate dori un designer”.

Primii pași în freelance

După absolvirea LINK Academy, CostinLogopus a avut la dispoziție un spectru larg de posibilități: a putut să lucreze în diferite firme din țară și străinătate, să-și înființeze propria companie sau să devină freelancer. Cariera de freelancer a corespuns cel mai bine ambițiilor și înclinațiilor sale:

„După experiența de director și antreprenor, posibilitatea de a-mi face munca de acasă sau de oriunde și de a-mi alege singur proiectele la care să lucrez, mi s-a părut cea mai atractivă. Mi-a oferit independența și flexibilitatea pe care nu le-am avut până acum în carieră.”

Constantin și-a deschis un profil pe cunoscutul site 99designs. Cu entuziasm și dedicare, a pornit în căutarea clienților. Datorită cunoștințelor și abilităților dobândite la LINK Academy, Constantin nu s-a îndoit de sine și a avut încredere în propriul succes.

Iar succesul nu a întârziat să apară.

Conceptul de studiu pe viață l-a ajutat să aibă succes

Constantin afirmă că un lucru învățat în timpul școlarizării i-a asigurat în mod special succesul în lumea designului:

„Cariera de freelancer nu este simplă dar vine cu numeroase beneficii. Desigur, ca să fiți cel mai bun designer, trebuie să investiți efort și muncă, dar și să vă perfecționați și să dobândiți cunoștințe noi în permanență ca să fiți mereu la curent cu cele mai noi tendințe. Din fericire, conceptul de studiu pe viață care stă la baza educației în cadrul LINK Academy mi-a oferit toate resursele necesare pentru așa ceva. Datorită acestei filosofii, perfecționarea mea a continuat și după finalizarea școlarizării. Primele rezultate au venit rapid, iar după o perioadă de timp, am început să câștig concursuri și să am mulți clienți care au revenit. Astăzi sunt top level designer pe această platformă și chiar am mult de lucru.”

Costin Logopus a avut parte de mare succes și astăzi este considerat unul dintre cei mai căutați și mai buni designeri de pe 99designs.

Însă, întâmplarea care a avut loc în urmă cu câteva săptămâni i-a oferit o satisfacție specială acestui artist.

Reîntâlnirea cu compania LINK group și LINK Academy

Câștigarea concursurilor nu este o noutate pentru acest freelancer român. În cariera sa de până acum a câștigat peste 140 din competițiile la care a participat și a fost finalist în alte 300. Însă, de data aceasta nu a câștigat doar concursul la care au participat 190 de concurenți și premiul cel mare, ci și recunoaștere din partea instituției în care a făcut primii pași spre design.

Ce s-a întâmplat de fapt?

„În urmă cu câteva săptămâni m-am uitat peste concursurile deschise la 99designs și am dat peste concursul inițiat de compania LINK group, la care pot participa doar designerii de top. Am decis imediat să mă înscriu. Aceasta a fost o ocazie de a mă revanșa față de instituția unde am dobândit cunoștințele și abilitățile necesare pentru a deveni ceea ce sunt astăzi pe plan profesional. Dar mi s-a părut interesantă și posibilitatea ca foștii mei profesori să-mi evalueze lucrarea fără să știe că se uită, de fapt, la designul fostului lor cursant.”

Și într-adevăr, cei care au ales cel mai bun design nu aveau de unde să știe că printre cele 190 de lucrări trimise, una aparține fostului lor cursant.

Ce a scos în evidență această soluție de design?

„Am vrut ca logoul să fie unul minimalist și în același timp să reprezinte compania LINK group. Cu alte cuvinte, să rezoneze cu valorile sale”, își explică opera de artă CostinLogopus. „În timpul petrecut la LINK Academy m-am familiarizat cu valorile acestei companii: educație pentru toți, profesori dedicați, tehnologie modernă, cunoștințe noi și actuale, practică bogată, suport la angajare. M-am gândit ce ar putea să reprezinte cel mai bine LINK group și să facă parte din noul logotip. Însă, personal, valoarea cea mai profundă a acestei instituții educaționale cred că este - modelul studiului pe viață. Acesta s-a dovedit foarte important pentru cariera mea și este ceva în care cred.”

Această valoare fundamentală transmite cel mai bine misiunea și viziunea acestei instituții și se potrivește perfect în noul logo.

Dar cum arată de fapt logoul:

„La prima vedere, designul meu arată ca o literă L abstractă. Însă, este ceva mai mult decât atât. Logoul meu reprezintă simbolic modelul studiului pe viață prin intermediul a doi vectori (orizontal și vertical) care ies din litera L și care reprezintă perfecționarea personală.”

În literatura de specialitate, studiul pe viață se definește ca dezvoltarea personală pe verticală și pe orizontală. Tocmai de aceea a ales vectorii orizontal și vertical care ies în mod normal din litera L și simbolizează avansarea și perfecționarea permanente. Așa cum modelul studiului pe viață și progresul personal permanent sunt incluse în baza procesului de predare.

„Am fost sigur că am ales conceptul potrivit pentru noul logo deoarece după părerea mea, LINK group reprezintă cel mai bine modelul studiului pe viață. Rezultatele concursului au confirmat că am făcut alegerea bună. Mă bucură mult că am primit într-un fel recunoașterea instituției de unde am pornit și că i-am oferit un logo pe măsură”.

O mare plăcere și pentru LINK group

Acum LINK group are un logo nou, modern și expresiv. Însă, pe lângă aceasta, motivul principal al satisfacției este că autorul designului respectiv este un fost cursant LINK Academy, care a câștigat un concurs anonim la care au participat doar designeri de top.

„Este confirmarea muncii noastre, dar și dovada că participanții noștri înțeleg cele mai profunde valori ale acestei instituții și că obțin succese profesionale după finalizarea școlarizării”, declară compania LINK group.

