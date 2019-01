Strategia adoptată de Ghosn, șeful Nissan-Renault, în fața judecătorilor japonezi

Fostul preşedinte al Nissan Carlos Ghosn a dezminţit marţi, în cadrul unei audieri publice la Tribunalul din Tokyo, acuzaţiile de nereguli financiare şi a protestat împotriva detenţiei sale prelungite, transmit DPA, Reuters şi Kyodo. Unul dintre punctele forte ale apărării sale a fost rezultatul excepțional obținut la restructurarea producătorului auto japonez Nissan.





"Onorată curte, sunt nevinovat de acuzaţiile care se aduc împotriva mea. Am acţionat întotdeauna cu integritate. Am fost acuzat pe nedrept", se arată în declaraţia scrisă a lui Carlos Ghosn, care a apreciat acuzaţiile procurorilor împotriva sa ca fiind "neîntemeiate".



Acesta a apărut la audiere îmbrăcat cu un costum bleumarin, o cămaşă albă şi fără cravată, arătând mai încărunţit şi mai slab decât în momentul arestării, în urmă cu 50 de zile, potrivit Agerpres.ro.



A fost prima apariţie publică a lui Ghosn de când a fost arestat, în 19 noiembrie, de procurorii niponi. Carlos Ghosn, în vârstă de 64 de ani, a fost pus sub acuzare în Japonia pentru că a omis să declare autorităţilor bursiere venituri de aproximativ 5 miliarde yeni (38 milioane euro, 44 miliarde de dolari) realizate timp de cinci ani, în perioada 2010 - 2015



La audiere, Ghosn a prezentat realizările pe care le-a obţinut la Nissan, inclusiv transformarea datoriei de 2.000 de miliarde de dolari din 1999 în surplus în 2006. Nivelul vânzărilor a fost mai mult decât dublu, de la 2,5 milioane de vehicule în 1999 la 5,8 milioane de unităţi în 2016, a spus fostul preşedinte al Nissan.



Acesta a dat asigurări că are sentimente "de dragoste şi apreciere" pentru Nissan şi "a acţionat întotdeauna legal şi onorabil".



"Mi-am dedicat două decenii din viaţa mea redresării Nissan. Am lucrat pentru îndeplinirea acestui obiectiv zi şi noapte", a spus Ghosn.



Preşedintele juriului, Yuichi Tada, a afirmat marţi că Ghosn a fost arestat din cauza riscului de a fugi din Japonia şi de a ascunde dovezile.



Arestarea lui Ghosn a şocat industria auto mondială, în condiţiile în care acesta este recunoscut drept cel care a salvat Nissan de la faliment şi a transformat alianţa Renault-Nissan în cel mai mare producător auto mondial.



Alianţa Renault-Nissan, extinsă în 2016 prin includerea Mitsubishi, a devenit anul trecut cel mai mare producător mondial de automobile, cu 10,6 milioane de unităţi, mai mult decât Volkswagen şi Toyota.



În prezent, alianţa regrupează zece mărci de automobile (printre care Dacia, Lada, Samsung Motors, Alpine, Infiniti, Datsun etc.) cu 470.000 de salariaţi şi 122 de uzine pe toate continentele.

