Alimentele care s-au scumpit cel mai mult în ultimul an: Prețul zahărului a crescut cu peste 50% față de 2022

Zahărul, transportul aerian şi cartofii se află în topul scumpirilor înregistrate în ultimul an, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS).

În luna iulie a acestui an, preţul zahărului a fost cu 51,86% mai mare comparativ cu iulie 2022, cel al cartofilor a urcat cu 36,71%, în timp ce ouăle s-au scumpit cu 27,98%, margarina cu 25,80%, iar brânza de vaci cu 25,07%.

Uleiul este singurul produs alimentar care a înregistrat o ieftinire în ritm anual, cu 13,84%.

Faţă de luna iunie a acestui an, cel mai mult s-au scumpit carnea de porc (plus 1,06%), ţuica, rachiuri şi alte băuturi (plus 0,95%), carnea de vacă (0,89%), dar şi cea de pasăre (0,81%).

Pe de altă parte, cartofii au fost mai ieftini cu 9,51% în iulie faţă de iunie 2023, alte legume şi conserve de legume au avut un preţ mai mic cu 6,88%, iar uleiul s-a ieftinit cu 2,7%.

La capitolul mărfuri nealimentare, în ultimul an cel mai mult s-au scumpit energia termică, cu 23,82%, detergenţii - 19,02% şi articolele de igienă şi cosmetice - 16,45%.

În ultimul an, combustibilii s-au ieftinit cu 8,65%, medicamentele cu 4,69%, dar şi energia electrică, cu 0,95%.

Faţă de luna precedentă, în iulie tutunul şi ţigările au costat mai mult cu 1,37%, iar detergenţii au consemnat un plus de 1,35%.

Potrivit datelor INS, energia electrică a fost mai ieftină cu 1,76%.

În ceea ce priveşte serviciile, în ultimul an cel mai mult au crescut tarifele în sectorul aerian - plus 44,69%, apă, canal, salubritate - 20,57% şi serviciile de igienă şi cosmetică - 17,70%.

În iulie faţă de iunie, scumpiri au fost consemnate în ceea ce priveşte serviciile de transport aerian, 11,99%, serviciile de apă, canal, salubritate, cu 1,70% şi la cele de îngrijire medicală, 1,36%.

Rata anuală a inflaţiei a scăzut în luna iulie 2023 la 9,4%, de la 10,3% în iunie, în condiţiile în care mărfurile alimentare s-au scumpit cu 16,24%, cele nealimentare cu 4,25%, iar serviciile cu 11,65%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate vineri.

În iulie comparativ cu iunie, rata inflaţiei a fost 0,15%.