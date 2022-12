Câți bani câștigăm cu investițiile din Pilonul II

În ediția de marți a emisiunii „Banii în mișcare”, Iancu Guda a dezbătut subiectul sistemului privat de pensii și cum cresc investițiile noastre din Pilonul II.

„De dată această nu am primit o întrebare specifică pe marginea subiectului, dar am observat în spațiul public niște neadevăruri care fie sunt manipulări grosolare, fie pur și simplu reflectă cunoștințele limitate ale persoanelor respective. Spre exemplu, o anumită doamnă Elena Cristian face o afirmație pe Facebook și apoi la televizor, în vara acestui an: Mi-au dispărut 3.000 lei din contul de Pilonul ÎI. Nu are legătură cu inflația. În ritmul acesta, în doi ani, nu mai am niciun ban. Mi-au picat ochelarii când am văzut. Am verificat și nu înțelegeam unde s-au dus 3.000 de lei.

Sincer, și mie mi-au "picat ochelarii" când am auzit asemenea afirmații și întrebări retorice care nu au nicio legătură cu realitatea. Haideți să explic cum stau lucrurile”, a spus Iancu Guda, oferind în continuare explicațiile.

„Contribuțiile din Pilonul II sunt garantate prin lege, deci nu au cum să dispară. Aceste fonduri se investesc în piețe financiare, majoritar obligațiuni și minoritar acțiuni, care au fluctuații. Acestea cresc pe termen lung, generează randament și banii "nu apar". Când sunt scăderi pe termen scurt, banii "nu dispar".

Am să exemplific acestea cu evoluția fondurilor mele din Pilonul II.

Am verificat situația curentă a contului meu de pensie privată obligatorie Pilonul II. Practic, am început să contribui din luna mai 2008 și am peste 180 de contribuții pe care pot să le văd. În platforma administratorului de pensie privată obligatorie Pilonul II poți să vezi toate contribuțiile nete minus comisionul de administrare și care este valoarea lor în prezent.

Eu am observat următorul lucru: economiile investite în Pilonul II, au crescut pe măsură ce am adus noi contribuții în fiecare luna, dar și datorită randamentului investițiilor realizate. Practic, pentru fiecare 100 de lei contribuție am în contul meu de pensie Pilonul II un randament total acumulat până în prezent de 80 de lei.

Practic, aproape că banii mei s-au dublat în ultimii 15 ani, din 2008 până în prezent. Dacă eu am contribuit 100 lei, valoarea contului este 180 lei. Dacă ar fi să generalizez, suma finală pe care o vom încasa de la Pilonul II o să fie de 2-3 ori mai mare decât contribuțiile noastre, în funcție de perioada de cotizație, modificările legislative aplicate procentului de contribuție și evoluția salariului brut din perioada activă.

Contribuțiile noastre din Pilonul II sunt investite majoritar în obligațiuni și mai puțin în acțiuni, deci au un risc de credit foarte scăzut. Valoarea acestor investiții este determinată de fluctuația piețelor de capital și se observă prin valoarea unității de fond.

În cazul tuturor, valoarea inițială a unității de fond la Pilonul II a fost de 10 lei, indiferent de administrator. În cazul meu, am observat o evoluție foarte pozitivă, valoarea unității de fond ajungând până la 26,6 lei la finalul anului 2021. Această înseamnă un randament mediu anual de aproape 7%.

Cam același lucru se întâmplă la toți, în condițiile în care randamentul mediu anual al administratorilor de pensii din Pilonul II este de cca. 8%.

Într-adevăr, în primele două trimestre din 2022 vedem o fluctuație ușor negativă a valorii unității de fond, apoi o recuperare în lunile iulie și august, urmată de o altă ușoară scădere în septembrie și octombrie. Dar aceasta nu înseamnă că banii au dispărut când valoarea unității de fond a scăzut, ori au apărut că prin magie, când valoarea unității de fond a crescut. Toate aceste fluctuații sunt normale pe termen scurt și au fost vizibile și în dinamica din ultimul deceniu.

Ce este important să înțelegem este că randamentul real este pozitiv și contribuțiile noastre în Pilonul ÎI cresc pe termen lung.

Încă o dată: banii din Pilonul II sunt în proprietatea dvs., contribuțiile sunt garantate prin lege, iar riscul este foarte scăzut, determinat de structura investițiilor sigure în titluri de stat”, a explicat Iancu Guda.