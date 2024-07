Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a vorbit la Digi24 despre penele de curent care afectează tot mai frecvent Capitala. „Sunt două cauze ale avariilor punctuale și nu au legătură cu un posibil blackout, nu suntem sub niciun risc semnificativ de pană de curent majoră,” a precizat Burduja.

„Sunt două cauze ale avariilor punctuale și nu au legătură cu un posibil blackout, nu suntem sub niciun risc semnificativ de pană de curent majoră. Sunt doi factori – consumul, mai mare, evident, oamenii vin acasă pornesc aerul condiționat, alte aparate și starea tehnică a acestor rețele care e, sigur... e vorba de o rețea învechită, am atras finanțări de peste 1 miliard de euro, cam jumătate de miliard pentru Transelectrica. Deci vor beneficia de aceste fonduri și aceste investiții își vor demonstra efectele într-un an, doi, trei...” a declarat ministrul

Întrebat cu cât a crescut consumul față de o zi normală de vară, ministrul a precizat că a depășit „cu peste 1000 MW, dar sunt mai multe lucruri – avem intervale cu mai multe provocări, cum e acest interval de seară unde ne lipsește producția din centralele fotovoltaice, parcurile solare și în zilele foarte călduroase nu bate vântul, deci ne lipsește și energia eoliană. E un deficit de 1300-1400 de MW,” a adăugat Burduja.

„Am spus că nu suntem într-un scenariu de risc semnificativ de blackout, el a avut loc o singură dată în 1977, fără legătură cu cutremurul. Pagubele într-un blackout sunt semnificative, atunci au fost de 2-3 ori mai mari decât la cutremur.

Ar însemna să nu fie curent pe regiuni întregi sau în toată țara. Din ce mi-au spus specialiștii noștri n-avem un asemenea risc. Anul trecut am fost net exportatori, a fost an ploios, Hidroelectrica a produs foarte bine, anul ăsta a bătut vântul mai puțin, a plouat mai puțin și suntem dependenți și de acești factori meteorologici.

Există capacitatea și nu se pune problema ca un blackout să apară în România.

Pe anumite vârfuri și acum două zile a fost undeva la 8.800 de MW, în vârful acesta de seară când a fost deficit și am acoperit din importuri.

Gândiți-vă, dacă ne apropiem de capacitatea maximă a importurilor, cu siguranță e un semnal de alarmă, dar nu suntem în acel scenariu. Suntem suficient de departe din moment ce noi nu am importat mai mult de 2000 de MW, avem o marjă de 800-1000 pe care am putea să-i luăm din importuri,” a declarat ministrul.

