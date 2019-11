Ludovic Orban anunţă măsuri de urgenţă după falimentul RADET. Ministrul Economiei va merge la ELCEN

Premierul Ludovic Orban a declarat, după decizia instanţei privind falimentul RADET, că ministrul Economiei va merge la ELCEN şi va discuta cu primăria pentru a fi găsite soluţii, astfel încât bucureştenii să nu rămână fără apă caldă şi căldură.

"L-am sunat de urgenţă pe ministrul Economiei, să se deplaseze la ELCEN, să ia legătura cu autorităţile locale, să identificăm posibilităţile legale să nu fie afectată alimentarea cu energie termică şi apă caldă a bucureştenilor", a declarat Ludovic Orban.

La rândul lui, ministrul Economiei, Virgil Popescu, a spus că nu există niciun risc ca bucureştenii să rămână fără căldură şi apă caldă.



El a precizat că i-a chemat de urgenţă pe responsabilii din sectorul energiei termice la o şedinţă, la minister, de îndată ce a aflat vestea intrării definitive în faliment a RADET.



"I-am chemat acum la sediul Ministerul Economiei pe secretarul de stat de la Energie, pe directorul general al Elcen, pe administratorul Elcen - sunt pe drum - să vedem ce soluţie rapidă vom găsi. Trebuie să discutăm şi cu primăria. Trebuie găsită o soluţie să nu se întâmple nicio problemă în alimentarea cu energie termică a populaţiei", a spus Popescu, pentru Agerpres.



Potrivit acestuia, Primăria Capitalei trebuie să găsească o soluţie prin ce companie sau prin ce serviciu să preia energia termică.



"Dar o s-o găsim împreună, nu cred că vom avea diferenţe de opinie pe acest aspect. De-asta i-am chemat pe toţi, pe Elcen, să propunem o soluţie în cazul în care se întârzie cu o propunere din partea primăriei", a continuat ministrul.



Întrebat dacă există vreun risc ca bucureştenii să rămână fără căldură, el a răspuns: "Nu, nu! Problemele sunt doar de ordin juridic".



"Trebuie să găsim formula cea mai bună. Şi la Drobeta Turnu Severin am găsit soluţia juridică să rezolvăm problema. Vom găsi soluţia juridică, evident, în colaborare cu primăria", a adăugat el.

În urmă cu patru zile, ministrul Economiei, Virgil Popescu a vorbit la Digi24 despre decizia aşteptată de la instanţă privind dosarul de intrare în faliment a RADET.

"Primăria să fie foarte conştientă că s-ar putea ca luni să fie declarat falimentul RADET. ELCEN este pregătită să livreze energie termică, însă trebuie ca Primăria să fie pregătită, să găsim soluţia cine să cumpere acel agent termic, Primăria direct... Primăria să se asigure că toate subvenţia către Elcen este plătită", a spus ministrul, săptămâna trecută.

Falimentul RADET, amânat în aprilie

În 17 aprilie, judecătorii Tribunalului Bucureşti au dispus intrarea în faliment a RADET.

După această decizie, Primăria Capitalei a transmis că întreaga activitate a societăţii va fi preluată, în cel mai scurt timp, de Compania Municipală Termoenergetică.

Apoi, municipalitatea a anunţat că magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au admis cererea de suspendare provizorie a executării sentinţei de deschidere a falimentului RADET, astfel că regia revine la perioada de observaţie, cea de dinaintea pronunţării falimentului.

„Îi asigur pe toţi cetăţenii Capitalei că vor avea în continuare apă caldă şi căldură la parametri optimi! Decizia de astăzi a instanţei nu are consecinţe asupra continuităţîi furnizării agentului termic către populaţie pentru că am luat din timp măsurile necesare astfel încât bucureştenii să nu fie afectaţi. Concret, am propus, iar Consiliu General a aprobat recent, înfiinţarea Companiei Municipale Termoenergetică Bucureşti, care are că obiect exclusiv de activitate producerea, distribuţia, transportul şi furnizarea energiei termice. Mai mult decât atât, doresc să ii anunţ pe salariaţii RADET că nu vor resimţi nici ei această schimbare, nu se vor face disponibilizări, ci întregul personal angajat va fi preluat de noul operato”, declara atunci primarul general Gabriela Firea.

Sistemul de termoficare din Capitală trece printr-o reală criză financiară și tehnică.

Anul trecut, de exemplu, au existat numeroase probleme în sistem: circa 3.500 de avarii la rețeaua RADET și pierderi de 2.000 tone pe oră prin găurile din țevile de transport și distribuție a energiei termice.

Gabriela Firea a dat vina pe „greaua moştenire” pentru avariile dese la reţeaua de termoficare. Primarul general al Capitalei spunea că modernizarea şi îmbunătăţirea reţelei de termoficare a avut loc „toată primăvara, toată vara” şi că fondurile europene necesare ar fi fost obţinute mai devreme dacă „cei dinaintea noastră ar fi făcut cel mai mic gest pentru acest proiect de atragere a fondurilor europene”.