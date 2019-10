Gabriela Firea acuză „greaua moştenire” pentru avariile dese de la RADET

Gabriela Firea a dat vina pe „greaua moştenire” pentru avariile dese la reţeaua de termoficare. Invitată la Jurnalul de Seară de la Digi24, primarul general al Capitalei spune că modernizarea şi îmbunătăţirea reţelei de termoficare a avut loc „toată primăvara, toată vara” şi că fondurile europene necesare ar fi fost obţinute mai devreme dacă „cei dinaintea noastră ar fi făcut cel mai mic gest pentru acest proiect de atragere a fondurilor europene”.

Robert Kiss: Sunt foarte multe întrebări care vin de la cetăţeni în legătură tocmai cu această situaţie, situaţia apei calde şi a căldurii în Bucureşti în perioada imediat următoare, mai ales că vine sezonul rece. Aveţi garanţii pentru cetăţenii capitalei că în această iarnă nu vor suferi din cauza avariilor la RADET? O cifră arată că anul trecut, de exemplu, au fost peste 3500 de avarii. Anul acesta care sunt datele şi, desigur, ce aşteptări trebuie să aibă cetăţenii?

Gabriela Firea: În primul rând, în momentul când am ajuns primar general am constat că nu se făcuseră de 15 ani investiţii în RADET, iar de fiecare dată pentru conducerile primăriei nu a fost o prioritate. Nici fostul RATB, actual STB, tranformat în mandatul meu în societate pentru a atrage şi fonduri europene şi pentru a se moderniza, şi RADET-ul, care se transformă în această perioadă în compania Energetica, angajaţii trecând de la o regie, non-europeană, pentru că UE ne solicită să renunţăm la aceste regii şi să lucrăm pe societăţi, modern, pe tip european. În momentul acesta sunt mult mai puţine avarii, cel puţin anul trecut şi acum doi ani faţă de câte se înregistrau acum 4, 5 sau 10 ani şi aşa mai departe. Ideal ar fi să nu mai fie avarii, dar cu o reţea de 50-60 de ani nu poţi să funcţiezi fără să fie şi astfel de incidente. Noi, ce facem acum este un fapt fără precedent, înnoirea reţelei de termoficare, care, potrivit Băncii Mondiale, BERD-ului şi tuturor organismelor internaţionale, este cea mai eficientă din punct de vedere al costurilor, cea mai ecologică şi cea mai sigură pentru cetăţeni. Acea poveste că centrala termică se poate înlocui cu centrală individuală pe gaze a fost o încercare a fostelor administraţii dar care s-ar fi dus, până la urmă, foarte mult în costul cetăţeanului. Factura ar fi fost foarte mare, iar, în plus, Bucureştiul ar fi fost un oraş mult mai poluat decât este acum. Prin urmare, singura noastră şansă este să modernizăm reţeaua existentă, să o îmbunătăţim. Practic, să înlocuim zonele cu ţeavă foarte veche, care în fiecare iarnă creează probleme, avarii, cu o reţea nouă, modernă. Lucru care s-a întâmplat toată primăvara, vara şi lucrăm acum cât se poate de mult, concomitent cu livrarea agentului termic.

Robert Kiss: Are primăria suficiente fonduri astfel încât să acopere costurile acestor reparaţii şi acestor modernizări, vorbeaţi astăzi despre proiecte europene, atragerea de fonduri europene, însă vorbim de aceste sume de mai bine de doi ani, acum ajungem cu proiectul să îl înaintăm către Comisia Europeană?

Gabriela Firea: Dacă şi cei dinaintea noastră ar fi făcut cel mai mic gest pentru acest proiect de atragere a fondurilor europene, ne-ar fi fost şi nouă ceva mai uşor. În momentul în care am ajuns la Primăria Capitalei, exista doar un proiect aprobat la nivelul guvernului în legătură cu modernizarea reţelei RADET şi niciun alt document realizat în relaţia cu Bruxelles-ul. Prin urmare, noi a trebuit să realizăm totul. Strategia energetică, studiu de fezabilitate, absolut toate documentele care ni s-au solicitat de la Bruxelles au fost realizate în mandatul meu, inclusiv înfiinţarea companiei Energetica. Pentru că banii nu aveau cum să vină pe o regie considerată energofagă.

Editor: Adrian Dumitru