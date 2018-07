„Este o nebunie”. Cu cât s-a vândut un loc de parcare în Hong Kong

Piaţa spaţiilor de parcare din Hong Kong este mai atractivă ca niciodată în condiţiile în care un singur loc de parcare într-un complex rezidenţial de lux a fost vândut pentru suma record de 6 milioane dolari Hong Kong (765.000 dolari USD), transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

„Este o nebunie", spune Darrin Woo, un colecţionar de automobile clasice care a decis să-şi mute în California o limuzină Mercedes-Benz 600 Pullman din 1968 şi un Fiat Abarth din 1957 pentru a face economii la parcare. "În niciun caz nu voi cumpăra un loc de parcare. Cu banii ăştia pot cumpăra cinci maşini", spune Darrin Woo.



Un loc de parcare obişnuit se vinde în prezent pentru 2,25 milioane dolari Hong Kong, o creştere de peste şase ori comparativ cu 2006. În aceste condiţii piaţa rezidenţială din Hong Kong, cea mai puţin accesibilă din lume, pare una relativ calmă. În aceeaşi perioadă preţul caselor a crescut doar de 3,4 ori.



Potrivit analiştilor o parte din vină o poartă şi dezvoltatorii imobiliari din Hong Kong. Aceştia fac mai mulţi bani din construcţia de apartamente decât de garaje, astfel încât raportul dintre locuinţe şi locuri de parcare a scăzut, susţine Denis Ma, analist la firma de consultanţă Jones Lang LaSalle Inc.



Potrivit unui raport al Departamentului de Transport din Hong Kong, numărul locurilor de parcare a crescut cu doar 9,5% până la 743.000 de unităţi din 2006 şi până în 2016, în timp ce numărul de automobile private a crescute cu 49% până la 536,025 unităţi.



Locuitorii din Hong Kong sunt obişnuiţi cu preţurile mari. Oraşul a deţinut timp de opt ani la rând poziţia de neinvidiat de a fi cea mai puţin accesibilă piaţă imobiliară din lume. Rezidenţii din Hong Kong sunt renumiţi pentru că alocă bani pentru investiţii neobişnuite precum licenţe de taxi sau maşinuţe de golf care se vândă cu preţuri de până la 255.000 de dolari.



Speculatorii exacerbează problema. Locurile de parcare au devenit o alternativă atractivă la piaţa rezidenţială în ultimii ani, în special după ce Guvernul a impus taxe suplimentare şi praguri la creditele ipotecare pentru a frâna creşterea preţurilor la locuinţe. Un loc de parcare cu un preţ de 2,25 milioane dolari Hong Kong presupune o taxă de 3% comparativ cu taxele de până la 30% pentru achiziţionarea unei case. În plus, există o taxă suplimentară de 15% în cazul în care o locuinţă este revândută în decurs de un an de la data cumpărării, taxă care nu se aplică şi locurilor de parcare.



„Locurile de parcare oferă o oportunitate de investiţii pe termen scurt pe care proprietăţile rezidenţiale nu o pot oferi", subliniază Patrick Wong, analist la Bloomberg Intelligence din Hong Kong.



Proprietarii de automobile din Londra şi New York se confruntă şi ei cu probleme similare. În Manhattan, locurile de parcare într-un complex rezidenţial de lux au fost scoase la vânzare pentru un milion de dolari, potrivit New York Times.

