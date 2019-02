Site-ul ANAF este picat. Utilizatorii acestuia, ironici la adresa Fiscului

Agenția Națională de Administrare Fiscală își cere scuze contribuabilor, după ce miercuri dimineața site-ul instituției nu funcționa. Cauza ar fi o „suprasolicitare” a resurselor TIC (probabil Tehnologia Informațiilor și a Comunicațiilor).

Persoanele care miercuri dimineața doreau să acceseze site-ul de internet al instituției de administrație Financiară erau întâmpinate de următorul mesaj: În prezent, portalul ANAF generează erori de accesare, deoarece resursele TIC disponibile sunt suprasolicitate. Se identifică soluţii de utilizare optimă a tuturor resurselor. Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente! Vă mulţumim pentru înţelegere!”

Utilizatorii site-ului ANAF, contabili, consultanți fiscali etc au primit anunțul cu ironii. Mulți și-au manifestat nemulțumirile. „De la începutul anului numai în mentenanță este ANAF. Să înțeleg că putem depune declarații când vrem noi?” se întreba ironic M.O., contabilă, pe situl „contabili pe facebook”.

”Dar pe noi ne înțelege cineva, adică ANAF-ul, când stăm și pierdem timp și nervi cu depunerea și așteptatul recipiselor?”, întreabă retoric altcineva.

Problema este că astfel de situații nu sunt rarități. Incidența sporită a acestora ajunge să creeze probleme și să fie o cauză importantă de nerespectare a obligațiilor ce revin contribuabilor. Programe de informatizare valorând zeci de milioane de euro, derulate în colaborare cu Banca Mondială, au eșuat iar banii au fost cheltuiți nu pe activități de înlocuire a echipamentelor ci pentru consultanță.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) nu a cheltuit niciun leu pe sistemul IT, în urma implementării programului cu Banca Mondială, toţi banii consumaţi fiind alocaţi consultanţei, declara în luna ianuarie a anului trecut ministrul Finanţelor Publice, Ionuţ Mişa, la audierile din Comisia economică a Senatului.

"Acest program a fost realizat, din păcate, în proporţie de 23,5%, în sensul că s-au cheltuit 23,5% din sumele alocate, în schimb niciun leu pe sistemul IT. Absolut toţi banii, echivalentul a 60 de milioane de lei, au fost cheltuiţi numai pe consultanţă. Am avut discuţii cu reprezentanţii Băncii Mondiale din acest punct de vedere. Ei au sesizat din 2012, în fiecare an, faptul că nu s-au făcut progrese la nivelul sistemului IT şi că ne-am rezumat la a face analize şi consultanţe", spunea Mişa în 2018.

Situația sistemului informatic al Fiscului este gravă. Deseori contribuabililor nu li se pot emite decizii de impunere sau alte documente din cauza faptului că serverele vechi sunt supraîncărcate. Prevederi legislative care obligau agenții economici să își lege casele de marcat fiscale la aceste servere nu au putut fi puse în practică tot din cauza vechimii echipamentelor informatice ale ANAF. Consecința este un sistem fiscal în care se colectează puțin bani la buget. Estimările oficiale sunt că la capitolul TVA ANAF colectează puțin peste jumătate din sumele de plată la buget.

