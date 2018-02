Gazele Petrom duse în Ungaria de trei firme maghiare

OMV Petrom pierdut licitația de inchiriere a capacităților de transport gaze către Ungaria, organizată de Transgaz, în detrimentul a trei firme maghiare, al căror nume este ținut la secret. OMV Petrom caută ruta pe care și-ar putea exporta către Ungaria gazele scoase din Marea Neagră, însă magistrala BRU, proiect din care face parte și Transgaz nu este singura alternativă.

Gazele din Marea Neagră prea multe pentru a fi exploatate doar de către România. Atunci unde vor merge?

"În această perioadă noi purtăm discuţii şi analizăm scenarii de vânzare pe astfel de pieţe din vecinătate, dar ele trebuie să fie calibrate cu disponibilitatea de interconectivităţi între România şi pieţele potenţiale. Nu avem niciun contract încheiat la această oră", a susţinut oficialul OMV Petrom, informează Agerpres.

Ea a precizat că aceste discuţii nu sunt purtate în consorţiu (împreună cu ExxonMobil – n.r.), cu menţiunea că “vom fi concurenţi cu ExxonMobil”.

"Pentru atingerea acelui moment de decizie finală de investiţie pentru producţia de gaze din perimetrul Neptun, pe lângă elementele tehnice, operaţionale, de fiscalitate, generate de mediul din piaţa de gaze, avem nevoie de a prezenta posibilitatea de monetizare a producţiei din Marea Neagră. Acest proces a început, pentru evaluare potenţialului de vânzare a cantităţilor care nu ar putea să fie vândute în România. În absenţa unei creşteri a cererii în România, va trebui să ne căutăm opţiuni de vânzare şi pe alte pieţe. Obiectivul nostru este zona de vecinătate a României, unde putem avea randamentul cel mai bun pentru orice fel de vânzare, nu numai pentru gaze", a precizat Gheorghe.

OMV Petrom a început să poarte discuții cu diverși clienți pentru vânzarea gazelor pe care le va extrage din Marea Neagră, momentan neavând niciun contract semnat, a anunțat Mariana Gheorghe, CEO-ul companiei petroliere. Ea a menționat că decizia de investiție va fi luată împreună cu partenerul ExxonMobil, însă fiecare companie va încheia contracte individuale și nu în consorțiu pentru vânzarea gazelor.

Pe unde pleacă gazele către Ungaria. Este BRU (magistrala Bulgaria - România - Ungaria) singura variantă? Totodată, Mariana Gheorghe a confirmat faptul că OMV Petrom a pierdut licitaţia prin care ar fi dorit să rezerve capacitate de export pe conducta Arad-Szeged. "A fost o licitaţie pentru dreptul de a transporta pe relaţia Arad-Szeged, la care au fost mai multe firme participante. Capacitatea totală a fost de 4 miliarde de metri cubi pe relaţia de export. Am participat şi noi, dar nu am câştigat. Nu este public cine a câştigat, am citit şi noi ştirile că sunt trei firme din Ungaria", a mai spus directorul general al companiei.

"Transgaz şi operatorul din Ungaria au oferit spre rezervare capacitatea pentru una dintre rute, iar câteva companii şi-au securizat această direcţie de transport. Nu s-a vândut nicio moleculă de gaz până în prezent. Iar pentru noi spre Ungaria era doar una dintre rute. Posibilităţile de a monetiza gazul din Marea Neagră cu siguranţă sunt şi altele. Există posibilitatea de a merge către nord şi către sud folosind conductele de tranzit care există în acest moment, doar că trebuie conectate de Marea Neagră prin conducte care nu există acum, dar sunt în planurile Transgaz", a susţinut ea.

Pe data de 5 februarie, agenţia ungară de presă MTI a transmis faptul că mai multe companii din Ungaria au rezervat întreaga capacitate de 4,4 miliarde de metri cubi pe an a conductei de gaze care leagă România şi Ungaria, citându-l pe ministrul maghiar de externe, Peter Szijjarto.

Câștigători secreți în licitație. Transgaz, compania din România implicată în licitația de rezervare a capacității de transport, a refuzat să precizeze care sunt companiile câștigătoare, atât pentru rezervarea capacității de transport pe direcția România- Ungaria, cât și pe direcția Ungaria - România, potrivit Hotnews.ro. Transgaz susţine că sunt informaţii confidenţiale. "Conform manualului procedurii de Sezon Deschis (n.red. licitaţia), orice date, informaţii sau notificări întocmite şi transmise de către Solicitanţi şi Ofertanţi în contextul Procedurii de Sezon Deschis Angajant sunt considerate a fi confidenţiale şi vor fi utilizate exclusiv în procesul de evaluare din cadrul Procedurii de Sezon Deschis Angajant şi nu vor fi divulgate nici unei terţe părţi fără consimţământul scris al Solicitantului/Ofertantului relevant", justifică Transgaz secretul.