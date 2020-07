Industria mondială a laptelui este pe punctul de a intra în criză. Fermierii își aruncă producția

Producătorii de lapte se confruntă cu o criză la nivel mondial, având în vedere că fermierii au aruncat milioane de litri, au redus producţia şi au vândut vacile mai bătrâne, transmite Bloomberg, citat de Agerpres.

Guvernele mai multor țări au acordat stimulente financiare pentru a sprijini, temporar, sectorul. Drept consecință, la bursa de la Chicago, cotaţiile futures s-au dublat în ultimele două luni. Însă după ce ajutoarele guvernamentale vor înceta, mulţi producători se vor confrunta din nou cu o alegere dificilă: să suporte pierderi sau să închidă ferma?

Chiar dacă restricţiile impuse în perioada pandemiei încep să fie relaxate, o creştere economică mai modestă înseamnă că bugetele alocate pentru mesele la restaurant şi chiar comenzile de mâncare la domiciliu vor fi mai mici. Aceasta este o lovitură pe care industria lactatelor nu va putea să o suporte. Chiar şi cu stimulentele în valoare de miliarde de dolari, şeptelul american ar putea să înregistreze în acest an o contracţie record, susţine Federația Națională a Producătorilor de Lapte. Recesiunea în acest sector este prognozată şi în Europa şi Australia, două alte regiuni care sunt vitale pentru exporturile globale.

"Oamenii care au stat în casă între trei şi şase luni vor mai comanda o pizza pentru a se uita la un meci de fotbal? Sau îşi vor economisi banii şi vor înceta să mai comande mâncare? Nu am văzut încă lumina de la capătul tunelului, şi chiar dacă preţurile au crescut am putea fi într-o situaţie dificilă în următoarele trei până la şase luni", se întreabă Matt Gould, editor la Dairy & Food Market Analyst Inc.

Lactatele reprezintă una dintre cele mai importante pieţe alimentare mondiale. Potrivit ONU, sectorul este responsabil pentru 14% din schimburile agricole mondiale şi peste 150 de milioane de fermieri au cel puţin un animal care dă lapte. Industria este evaluată la aproximativ 700 miliarde de dolari, dar în prezent este în pragul unei crize.

În ţările dezvoltate, cererea de lapte este de mai mulţi ani în scădere. Tendinţa s-a accelerat recent în condiţiile în care mai mulţi consumatori s-au orientat spre alternativele din plante.

La începutul carantinei, sectorul lactatelor a fost unul dintre cele mai grav lovite la nivel mondial. Consumatorii din întreaga lume mănâncă mult mai multă brânză şi unt atunci când iau masa în oraş decât atunci când mănâncă acasă. Pe măsură ce restaurantele s-au închis, fermierii au rămas cu milioane de litri de lapte nevândut pentru care nu au avut altă opţiune decât să îl arunce.

Guvernul SUA a promis 2,9 miliarde de dolari pentru acest sector iar Uniunea Europeană 30 de milioane de euro. În replică, la bursa de la Chicago, cotaţiile futures au crescut după ce în aprilie au coborât la cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu.

Recenta revenire a preţurilor şi ajutoarele guvernamentale vor permite unor producători să traverseze această perioadă dificilă, însă nu vor fi suficiente pentru a opri trendul pe termen lung al fermierilor care abandonează industria, susţine Peter Vitaliano, economist şef al Federației Naționale a Producătorilor de Lapte, ai cărei membri dețin două treimi din producția americană.

Potrivit lui Vitaliano, în 2019 şeptelul de vaci de lapte din SUA s-a redus cu un procent record de 9%. "Mă aştept la o scădere similară în acest an", a spus Vitaliano.

Comisia Europeană estimează şi ea că şeptelul de vaci ar putea să scadă cu 0,7% în acest an, după un declin de 1,2% în 2019. De asemenea, aproape 500 de fermieri care produc lapte în Australia au părăsit industria anul trecut, iar tendința probabil va continua, deoarece costurile de producţie sunt mai mari decât preţul de comercializare.

Însă chiar şi cu diminuarea şeptelurilor, livrările vor continua să fie mai mari, potrivit analiştilor de la Rabobank, care prognozează o creştere de 1% a producţiei de lapte în al doilea semestru al acestui an, comparativ cu perioada similară din 2019, în principalele regiuni producătoare.

Redactor: Alexandru Costea