Metrorex a semnat contractul pentru primul lot al Magistralei M6

Metrorex a semnat contractul de 1,2 miliarde de lei, fără TVA, pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de structură pentru primul lot al M6 (1 Mai -Tokyo), care va avea o lungime de 6,6 kilometri, a anunţat marţi ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

"Magistrala 6 de metrou intră de astăzi în linie dreaptă! Metrorex a semnat contractul pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de structură pentru primul lot al M6 (1 Mai -Tokyo), care va avea o lungime de 6,6 km şi va cuprinde 6 noi staţii: Pajura, Expoziţiei, Piaţa Montreal, Gara Băneasa, Aeroport Băneasa, Tokyo (Centrul comercial Băneasa)", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Sursa foto: Sorin Grindeanu / Facebook

Contractul, în valoare de 1,2 miliarde de lei fără TVA, este finanţat din Fonduri Europene nerambursabile şi din Bugetul de Stat.

Asocierea de constructori turci Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.S. - Makyol Insaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.S. are la dispoziţie 48 de luni (4 ani) pentru a finaliza lucrările, scrie Agerpres.

Separat, Metrorex a anunţat, într-un comunicat, faptul că acest contract a fost atribuit prin procedură de licitaţie restrânsă, în SEAP, pe baza criteriului de atribuire "Cel mai bun raport calitate - preţ".

"Obiectul proiectului "Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă" este realizarea unei linii de transport public între Aeroportul Internaţional Henri Coandă (Otopeni) şi Bucureşti, contribuind astfel la dezvoltarea economiei regionale şi îmbunătăţirea mediului urban prin reducerea blocajelor de trafic, a accidentelor rutiere şi a poluării aerului", precizează Metrorex.

Editor : V.M.