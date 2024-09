Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Ștefan Radu Oprea, a vorbit, vineri seară la emisiunea „LIVE cu Alexandru Rotaru” de la Digi24 despre industria de apărare a României. Acesta a spus că statul produce dublu ca valoare față de anul trecut în ceea ce privește industria de armament. Despre proiectul fabricii de pulberi pentru muniție, anunțat de premierul Marcel Ciolacu, Radu Oprea a spus că speră ca anul acesta să înceapă lucrările. De asemenea, potrivit ministrului, drona construită integral în România va fi o realitate.

Alexandru Rotaru, jurnalist Digi24: Industria de apărare. Domnule ministru, o industrie care a fost pe butuci, la propriu, o bună parte din timp, acum încearcă să reînvie din cauza războiului din Ucraina. Spuneți dumneavoastră în industrie se lucrează în patru schimburi, 7/7.

Radu Oprea, ministrul Economiei: Sunt fabrici astăzi în România unde lucrăm în schimb. Am avut memorandumuri in Guvern prin care am aprobat creșterea numărului de lucrători în aceste fabrici, dar trebuie să lucrăm la foc continuu pentru că procesele din acele fabrici sunt procese continue. Și lucrul acesta se întâmplă. Dar e mai mult decât atât, este o reformă profundă din punctul meu de vedere, pe industria de apărare, atât la nivel european, la nivel global, dar mai ales în România. De ce? Pentru că am venit cu schimbarea legislativă: nu mai avem vechea lege a offsetului, care a produs rezultatele pe care le cunoaștem cu toții. Ați descris industria de apărare un pic mai devreme așa cum arăta ea înainte, însă vă referiți la industria cu capital de stat.

Trebuie să avem în vedere și industria cu capital privat și sunt 90 de companii deja înregistrate și numărul celor care vin să se înscrie și să primească aprobările necesare pentru a putea fi parte din tot acest ecosistem al industriei de apărare este un număr din ce în ce mai mare. Schimbarea profundă spune că nu mai suntem în ideea offset-ului când Ministerul Economiei era la sfârșit, după ce achiziția se întâmpla, și suntem la început pentru a putea să definim cooperarea industrială, ce ne dorim să facem România. Și lucrul acesta a început să funcționeze deja. Am primit de la Ministerul Apărării Naționale primele informări cu noile programe, care au fost aprobate de Parlament, de înzestrare ale armatei.

Suntem un grup de lucru, definim exact ce ne dorim să facem în România. Dorim să producem în România în această cooperare industrială, nu doar produsul finit și să fim parte în lanțul acesta de aprovizionare, să facem foarte multe componente.

Alexandru Rotaru, jurnalist Digi24: Adică dispare monopolul de stat pe producție de armament, asta ne spuneți.

Radu Oprea, ministrul Economiei: Nu. ROMARN are un rol bine definit pentru că are 17 filiale, sunt companii unde sunt deja foarte multe posibilități de a face lucruri, având toate dotările necesare specifice industriei naționale de apărare, însă, în tot acest ecosistem, în tot acest cluster trebuie să fie și partea de industrie privată, pentru că există foarte multă competență. Sunt și foarte multe subansamble care pot fi realizate în România de către companii românești și lucrul acesta îl facem precis. Suntem în dialog și noi și companiile care vor să vină în România să investească, văzând exact care sunt capacitățile din România.

Alexandru Rotaru, jurnalist Digi24: Ce produce România anul acesta față de anul trecut?

Radu Oprea, ministrul Economiei: Cel puțin dublu ca valoare.

Alexandru Rotaru, jurnalist Digi24: E armament pe care îl folosim pentru uz intern sau este armament pe care le exportăm?

Radu Oprea, ministrul Economiei: Sigur că avem contracte, nu știu dacă pot să intru în clauzele contractelor comerciale, s-ar putea să se supere cineva pe mine, dar pot să vă spun că în foarte multe dintre fabricile cu capital privat, dar și cu capital de stat, astăzi se lucrează la foc continuu, iar la proiectele pe care le anunțase deja Premierul Marcel Ciolacu, cum este fabrica de pulberi, se lucrează în fiecare zi. Mai facem un pas în fiecare zi și lucrurile sunt pe programul pe care ni l-am asumat împreună cu partenerul german.

Alexandru Rotaru, jurnalist Digi24:Când va fi gata fabrica de pulberi?

Radu Oprea, ministrul Economiei: E un proces care durează. Lucrările eu sper să înceapă anul ăsta. Acum suntem deja în etapă de proiectare, de dialog, de întâlniri cu partenerii.

Alexandru Rotaru, jurnalist Digi24: Ați fost într-o vizită oficială recent în Israel. Ați și declarat după aceea că sunt interesați cei din Israel să investească în România. În ce anume vor să investească?

Radu Oprea, ministrul Economiei: Sunt cel puțin două subiecte de foarte mare interes pentru Israel. Paleta este foarte largă, dar vor veni cu o delegație pe industria de apărare. Au o organizare de tip cluster și în Israel și va fi și șeful clusterului pe industrie de apărare ca reprezentant din partea Executivului. Au un interes de a importa din România produse agroalimentare, vor fi prezenți la Indagra. Până atunci am vorbit însă și cu ministrul Agriculturii, cu Florin Barbu, și cu alți colegi, astfel încât să putem să punem companiile împreună, astfel încât să începem să exportăm. Este o oportunitate.

Drona românească

Ștefan Radu Oprea a adăugat că drona românească va fi o realitate.

„Suntem suficient de încăpățânați să reușim acest lucru și nu numai eu, colegii de Guvern și, în primul rând, premierul Marcel ciolacu, pentru a reuși să producem în România lucrurile de care avem nevoie. Deja în acest moment o companie, o filială a ROMARM, lucrează împreună cu o companie americană, au semnat protocolul, un memorandum de înțelegere la BSDA, cel mai mare târg al nostru pe industria de apărare. Acum lucrează împreună pentru a avea asamblată prima dronă românească cu specificațiile tehnice de la compania americană. Procesul este de a asimila în România toate componentele.

Mai mult decât atât, săptămâna trecută cred, a fost un alt memorandum de înțelegere semnat într-o companie americană cu reputație foarte mare și ROMARM pentru a putea să venim cu drone. Suntem într-un grup de lucru împreună cu Ministerul Cercetării pentru a avea o dronă românească completă în sensul de a porni de la cercetare - dezvoltare, produs, până la planuri de industrializare și producție.

Ne apropiem foarte mult de semnarea protocolului între Ministerul Economiei, Ministerul Cercetării și companiile cu capital privat și institutele de cercetare din România”.

Oficialul din Guvern spune că România ar putea exporta drone.

„De ce nu? România poate să producă drone. Vedem în războiul din Ucraina că nevoia de drone este extrem de mare. Tipurile, felurile sunt foarte diversificate și atunci este foarte mult loc, din punctul meu de vedere, pentru producție de drone în România. Sunt și foarte multe prototipuri astăzi pe care le-am văzut, realizate de către firme cu capital privat din România”.

