Ministrul Finanţelor: Toate datele oficiale arată că economia revine în „V”

Datele de la Institutul Naţional de Statistică şi Eurostat arată că revenirea în „V” a economiei este o certitudine, susține ministrul Finanţelor, Florin Cîţu. El spune că a realizat economii de 100 de milioane de euro prin scăderea dobânzilor.

„Am spus că fac totul ca economia să aibă o revenire în V. Astăzi, nimeni nu mai neagă acest lucru. Toate datele oficiale, INS şi Eurostat, confirmă acest scenariu. Nu ne oprim aici. Aceasta este o lecţie clară şi usturătoare pentru mulţi. În perioada de criză am reuşit această performanţă pentru că am injectat lichiditate în economie de la Ministerul de Finanţe (după 7 luni 27,01 miliarde lei, 2,55% din PIB, au rămas în mediul economic prin facilităţile fiscale, investiţii şi cheltuieli excepţionale adoptate pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 ) şi am crescut masiv investiţiile (record după 8 luni - 24,7 miliarde lei). Totul a fost posibil pentru că noi, liberalii, am avut un plan credibil şi transparent de administrare a economiei. Am administrat cu prudenţă şi responsabilitate finanţele României în cea mai grea perioadă din ultima sută de ani.

După 8 luni de zile, în plină criză economică, cu o creștere a deficitului generată de cheltuieli legate de COVID-19 (6,6 miliarde lei cheltuieli directe) și scăderea veniturilor bugetare, am reușit performanta de a scădea dobânzile pentru tot portofoliul cu 0,2 puncte procentuale. O economie de aproape 100 milioane euro", a scris Florin Cîţu vineri pe Facebook.

Editor: B.P.