Video Nazare: Ținta de deficit bugetar pentru 2026 este „spre 6%”, iar creșterea economică este estimată la 1%

alexandru nazare la o sedinta
Alexandru Nazare. Foto: Facebook
Din articol
Investițiile publice au crescut cu aproximativ 15% anual

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat marți, 10 ianuarie, că ținta de deficit bugetar pentru 2026 este „spre 6%”, aceasta urmând să fie stabilită în forma finală după încheierea discuțiilor privind elaborarea bugetului de stat și consultările cu Comisia Europeană. Totodată, a precizat că proiecția de creștere economică pentru 2026 este de aproximativ 1%, iar PIB-ul estimat se ridică la circa 2.045 de miliarde de lei.

Potrivit ministrului, aceste estimări stau la baza construcției bugetului pentru anul viitor și reflectă un context economic care impune prudență, dar și prioritizarea investițiilor.

Acesta a subliniat că bugetul pe 2026 va avea ca element central investițiile, în special cele finanțate din fonduri europene.

Doar prin Planul Național de Redresare și Reziliență sunt prognozate fonduri de 10,7 miliarde de euro, dintre care 7,2 miliarde de euro sub formă de granturi și 3,5 miliarde de euro împrumuturi.

„Pe lângă aceste sume din PNRR, proiectăm 5 miliarde de euro cheltuială a ministerelor pentru fonduri de coeziune, la care se adaugă încă 5 miliarde de euro fonduri europene destinate agriculturii. Discutăm de aproximativ 20 de miliarde de euro în investiții, peste 100 de miliarde de lei în bugetul anului 2026”, a explicat ministrul.

Investițiile publice au crescut cu aproximativ 15% anual

Investițiile publice au crescut constant în ultimii ani, cu aproximativ 15% de la un an la altul. În 2025, nivelul investițiilor a ajuns la 137 de miliarde de lei, comparativ cu 119 miliarde de lei în 2024.

Aceste investiții sunt realizate preponderent din fonduri europene, nu din fonduri naționale, ceea ce a permis creșterea ponderii finanțărilor europene în totalul cheltuielilor de investiții, potrivit declarațiilor ministrului. 

În ceea ce privește alocările bugetare pentru fiecare ordonator de credite, acesta a anunțat că detaliile vor fi comunicate punctual, pe măsură ce procesul de adoptare a bugetului avansează.

Totodată, ministrul a precizat că calendarul de adoptare a bugetului a fost deja stabilit în coaliție și reprezintă „o bază foarte bună de plecare” pentru finalizarea bugetului de stat pe anul 2026.

